O nouă exoplanetă, denumită Beta Pictoris d, a fost descoperită la aproximativ 63 de ani-lumină de Pământ, după ce a rămas nedetectată ani la rând. Descoperirea a fost realizată cu ajutorul Very Large Telescope (VLT) al Observatorului European Austral (ESO), iar astronomii spun că este cea mai slab luminoasă exoplanetă fotografiată direct de pe Pământ.

Planeta face parte din sistemul stelar Beta Pictoris, unul dintre cele mai studiate sisteme planetare din apropierea Sistemului Solar. Potrivit cercetătorilor, Beta Pictoris d este un gigant gazos, asemănător luiJupiter sau Saturn, însă are o masă de aproximativ 2,4 ori mai mare decât cea a lui Jupiter.

Chiar și așa, noua planetă este mai mică decât celelalte două exoplanete cunoscute din același sistem, Beta Pictoris b și Beta Pictoris c, fiecare având o masă de aproximativ zece ori mai mare decât cea a celei mai mari planete din Sistemul Solar.

Astronomii explică faptul că Beta Pictoris d a rămas ascunsă deoarece este mult mai rece decât alte exoplanete fotografiate direct și, implicit, mult mai puțin luminoasă. În plus, lumina puternică emisă de steaua în jurul căreia orbitează a făcut extrem de dificilă detectarea ei.

Descoperirea a fost posibilă după reanalizarea imaginilor obținute de-a lungul mai multor ani asupra sistemului Beta Pictoris. Cercetătorii au identificat astfel semnalele care trădau existența planetei, ascunse în datele colectate anterior.

Potrivit ESO, metoda imaginii directe funcționează doar atunci când planeta este suficient de luminoasă pentru a putea fi distinsă de strălucirea stelei sale. În cazul Beta Pictoris d, această diferență de luminozitate a făcut ca planeta să treacă neobservată până acum.

Markus Bonse, astronom al Observatorului European Austral și coautor al studiului, a declarat că Beta Pictoris d este de aproximativ 100 de ori mai puțin luminoasă decât Beta Pictoris b, exoplaneta descoperită anterior în același sistem.

Această diferență face din Beta Pictoris d cea mai slab luminoasă exoplanetă fotografiată vreodată direct de pe Pământ, potrivit cercetătorilor.

Sistemul Beta Pictoris este cunoscut comunității științifice de aproape două decenii. În urmă cu aproximativ 18 ani, Beta Pictoris b a devenit una dintre primele exoplanete fotografiate direct, imaginea fiind considerată un moment important în studiul planetelor din afara Sistemului Solar.

Ulterior a fost identificată și Beta Pictoris c, iar acum cercetătorii au confirmat existența celei de-a treia planete, Beta Pictoris d.

Noua descoperire a fost posibilă datorită instrumentului ERIS, instalat pe Very Large Telescope al ESO. Acesta utilizează tehnologii avansate de observație în infraroșu și spectrografie, concepute pentru a obține imagini de înaltă rezoluție ale obiectelor cosmice foarte slab luminoase.

Rezultatele obținute de echipa ESO au fost confirmate printr-un studiu independent, publicat în aceeași zi, realizat cu ajutorul Telescopului Spațial James Webb.

La cercetare au participat specialiști ai agențiilor spațiale din Statele Unite, Europa și Canada, confirmând existența exoplanetei Beta Pictoris d și consolidând una dintre cele mai importante descoperiri recente din domeniul astronomiei extrasolare.