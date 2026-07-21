Astronomii au confirmat, în premieră, existența unei atmosfere în jurul unei planete stâncoase aflate în zona locuibilă a unei alte stele. Descoperirea, realizată de cercetători de la Centrul pentru Astrofizică Harvard & Smithsonian, este considerată un moment de referință în căutarea vieții dincolo de Sistemul Solar și oferă cea mai solidă dovadă de până acum că astfel de planete își pot păstra atmosfera miliarde de ani.

Planeta, denumită LHS 1140 b, se află la aproximativ 48 de ani-lumină de Pământ și orbitează o pitică roșie. Ea este situată în zona locuibilă a stelei sale, regiunea în care temperaturile pot permite existența apei în stare lichidă la suprafață.

Potrivit cercetătorilor, aceasta este prima dată când existența unei atmosfere este demonstrată fără echivoc în cazul unei planete stâncoase aflate într-o astfel de zonă.

„O atmosferă este esențială pentru ca o planetă să poată susține viața așa cum o cunoaștem. Este pentru prima dată când cineva identifică o atmosferă pe o planetă stâncoasă aflată în zona locuibilă a unei alte stele”, a declarat Collin Cherubim, autorul principal al studiului și doctor în Științele Pământului și Planetare la Universitatea Harvard.

Confirmarea a venit după ce echipa de cercetare a detectat heliu care se pierde treptat în spațiu din atmosfera planetei. Acest fenomen fusese anticipat de modelele teoretice, însă nu mai fusese observat până acum în cazul unei planete de acest tip.

Pentru observații, cercetătorii au utilizat WINERED, un spectrograf în infraroșu instalat pe telescopul Magellan din cadrul Observatorului Las Campanas din Chile. Instrumentul analizează lumina stelei atunci când planeta trece prin fața acesteia și poate identifica gazele prezente în atmosferă.

Astronomii au profitat de un aliniament rar, în care două planete din același sistem au tranzitat steaua în aceeași noapte. În timp ce una dintre ele nu a prezentat niciun semn al existenței unei atmosfere, în cazul lui LHS 1140 b a fost detectat heliul care se desprinde din învelișul gazos al planetei.

În ultimii 20 de ani, astronomii au descoperit mii de exoplanete, inclusiv numeroase planete stâncoase aflate în zone locuibile. Până acum, însă, nu exista o confirmare clară că una dintre acestea și-a păstrat atmosfera.

„Acum douăzeci de ani ne întrebam dacă alte planete telurice există măcar. Apoi am aflat că sunt comune și am descoperit unele în zona locuibilă. Următoarea întrebare era dacă vreuna dintre ele și-a păstrat atmosfera. Acum știm că cel puțin una a reușit”, a declarat Robin Wordsworth, profesor la Universitatea Harvard și coordonator al cercetării.

Potrivit echipei de cercetare, atmosfera planetei ar fi supraviețuit mai bine de trei miliarde de ani.

Următoarea etapă a cercetării este analizarea compoziției atmosferei și stabilirea existenței unor oceane sau a altor condiții care ar putea face planeta locuibilă.

„Acesta a fost un test de validare a modelului și sperăm că este doar prima dintre numeroasele observații care vor urma”, a declarat Collin Cherubim.

Descoperirea deschide o nouă etapă în studiul exoplanetelor și oferă astronomilor o metodă promițătoare pentru identificarea unor lumi stâncoase care ar putea avea condiții favorabile apariției vieții.