Fenomen cosmic neașteptat: comportamentul bizar al unei găuri negre uimește cercetătorii

O echipă de astronomi a observat un fenomen cosmic care sfidează legile cunoscute ale fizicii galactice. O gaură neagră a devorat o stea într-un mod total neașteptat. Evenimentul, descris drept „cu adevărat extraordinar” de cercetători, pune sub semnul întrebării înțelegerea actuală a modului în care aceste găuri negre interacționează cu materia din jur, potrivit space.com.

Fenomenul, cunoscut sub denumirea de „Tidal Disruption Event” ((TDE), are loc atunci când o stea se apropie prea mult de o gaură neagră și este sfâșiată de forțele gravitaționale extreme. Totuși, în acest caz, modul în care gaura neagră a distrus steaua nu urmează modelul clasic, nici din punct de vedere al intensității, nici al semnalului emis.

Astronomii au fost luați prin surprindere de acest fenomen cosmic rar, observat într-o galaxie situată la aproximativ 650 de milioane de ani-lumină de Pământ.

Steaua a fost distrusă de o gaură neagră masivă, însă ceea ce a atras atenția specialiștilor a fost locul neobișnuit unde s-a petrecut evenimentul: departe de centrul galactic, acolo unde, de regulă, se găsesc astfel de găuri negre de dimensiuni colosale.

Fenomenul a fost detectat pentru prima dată în 2024 de Zwicky Transient Facility, folosind telescopul Samuel Oschin din California. Surprinzător, evenimentele au avut loc la 80, respectiv 194 de zile după momentul inițial al distrugerii stelei, o întârziere care ridică întrebări cu privire la mecanismele implicate.

Cercetătorii au fost surprinși de poziționarea găurii negre, la peste 2.600 de ani-lumină de centrul galaxiei gazdă. Astfel de evenimente sunt, în mod obișnuit, asociate cu regiunile centrale ale galaxiilor, unde se află majoritatea găurilor negre supermasive. Descoperirea arată că există astfel de coloși gravitaționali în regiuni periferice, fapt ce ar putea rescrie în parte înțelegerea actuală asupra distribuției găurilor negre în univers.

„Ne așteptam la un anumit comportament, dar ceea ce am observat este complet diferit”, a declarat unul dintre oamenii de știință implicați în studiu.

„Este o descoperire cu adevărat remarcabilă”, a declarat Itai Sfaradi, cercetător la Universitatea din California, Berkeley. „Nu am mai întâlnit până acum o emisie radio atât de puternică și cu o evoluție atât de rapidă, provenind dintr-o regiune atât de îndepărtată de centrul galactic. Aceasta ne forțează să reconsiderăm ceea ce știm despre comportamentul găurilor negre.”

Sfaradi și colega sa, Raffaella Margutti, au coordonat o echipă de cercetători din mai multe țări pentru a monitoriza evoluția acestui eveniment cosmic.

Observațiile au fost realizate cu ajutorul unor radiotelescoape de top din întreaga lume, printre care Very Large Array (New Mexico), Allen Telescope Array (California), Submillimeter Array (Hawaii), ALMA (Chile) și AMI-LA de la Universitatea Cambridge.

Cercetătorii au surprins o evoluție neașteptat de rapidă a unor emisii radio produse în urma distrugerii stelei de către o gaură neagră. Însă, ceea ce a uimit cel mai mult a fost întârzierea cu care aceste jeturi au apărut după așa-numitul eveniment de perturbare TDE.

Prima erupție radio, însoțită și de o emisie de raze X, i-a făcut pe cercetători să presupună că materia care se îndrepta spre gaura neagră a fost parțial deviată de câmpurile magnetice intense ale acesteia, declanșând astfel jetul.

Mai enigmatică este a doua explozie de radioemisii, care ridică întrebări. Potrivit scenariilor analizate, fie a fost vorba de un jet lansat la 170 de zile după TDE, care s-a propagat cu jumătate din viteza luminii și a întâlnit gazul interstelar după 24 de zile, fie un jet mult mai rapid, lansat mai târziu, dar care a ajuns la destinație în același interval. Legătura dintre cele două evenimente rămâne incertă, la fel ca sursa exactă a materiei implicate, se arată în rezultatele studiului publicate în The Astrophysical Journal Letters.