Poate sau nu angajatorul să impună momentul concediului. Ce spune legea

Angajați. Sursa foto: Freepik
Eventuala impunere a concediului de odihnă de către angajator este o problemă disputată de multă vreme. Dar legal, care sunt posibilitățile ca acest lucru să se întâmple.

Impunerea concediului, ce spune Codul

În perioada sărbătorilor mulți angajați se confruntă cu imposibilitatea de a-și lua concediu sau impunerea unuia. Dar potrivit Codului Muncii, acest lucru nu este tocmai legal. Asta pentru că angajatorul trebuie să consulte angajații sau a sindicatului sau a reprezentanților acestora.

Cel puțin așa prevede Codul Muncii. De asemenea potrivit aceluiași act normativ, concediul este un drept fundamental al omului. Drept urmare nu poate fi folosit drept instrument pentru a acoperi perioadele în care există mai puțină activitate la companie.

Fără zile de concediu ”pe datorie” chiar dacă e necesar

Așa că angajatorul nici nu poate da zile de concediu în plus angajatului sau ”pe datorie”, dar nici nu poate impune concediu fără plată, dacă angajatul nu este de acord. Acestea sunt practici care se încadrează în sfera ilegalului din punct de vedere al Codului Muncii. În cazul în care un angajat nu mai are zile de concediu pentru perioada impusă, el trebuie plătit.

Angajați Stellantis

Angajați Stellantis. Sursă foto: Facebook

Mai ales că în astfel de cazuri el este la dispoziție, practic ar putea munci, dar nu e cazul. Articolul 148 din Codul muncii stabilește foarte clar cum anume se poate lua concediu, astfel încât toată lumea și angajator și angajat să fie mulțumită.

Programările colective cu negociere de la sindicat

La aliniatul 2 al aceluiași articol se face vorbire despre programările colective. Angajatorul poate stabili programări colective, cum este spre exemplu în cazul sărbătorilor. Dar acest lucru se face după o consultare a sindicatului sau a reprezentanților angaților.

În cazul în care angajatorul impune concedii, în situațiile în care salariații nu mai au zile de concediu, ei riscă și pedepse penale, în funcție de situație.

