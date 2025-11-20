Ponta, acuzații pentru Bolojan: O să-i dea afară pe aia care încă mai făceau ceva și o să rămână pilele

Fostul premier Victor Ponta a oferit, în cadrul emisiunii „Hai LIVE cu Turcescu”, o serie de dezvăluiri despre tensiunile politice recente, rolurile consilierilor și reorganizările din instituțiile statului. Discuțiile s-au concentrat în special pe relațiile dintre Nicușor Dan și foștii săi colaboratori, dar și pe structura politică a USR în poziții-cheie din guvern și administrație.

„Nu mi-e drag Orban deloc. Da, într-adevăr, a avut nas de politician, s-a lipit tot timpul de Nicușor, nu? În 2020 cu primăria și după aia cu candidatura la prezidențiale, a stat lângă el”, a spus Ponta, referindu-se la strategiile fostului lider liberal.

Fostul premier a explicat că, deși Nicușor Dan a angajat consilieri experimentați, deciziile de eliberare a unor funcții au fost controversate.

Fostul premier a criticat și concentrarea funcțiilor-cheie în mâinile USR. „Eu, dacă îmi dați voie doar un minut, să spun altceva, că Orban, până la urmă, nu era userist. L-a zburat de acolo, au rămas useriștii la Cotroceni.

Între timp însă, eu văd totuși o strategie foarte bine gândită, prin care funcțiile esențiale în statul român sunt ocupate de această grupare, că nu e un partid USR-ul, e o grupare. O grupare care servește, din punctul meu de vedere, și am și argumente și probe, unor grupuri de interese în afara României.”

Potrivit lui Ponta, această „ocupare” include ministerele de Externe, Apărare, Economie și Mediul, dar și poziții cheie la Radioul Public.

„Deci trei membri ai Consiliului Suprem de Apărare a Țării useriști. Ministru mediului fără de care nu poți face absolut nimic. Degeaba s-a agitat băiatul ăsta de la energie, de la PSD. Băia bun e deștept, nu o să poată să facă nimic că nu-i dă mediul avize”, a declarat fostul premier.

Victor Ponta a comentat și reforma propusă de Bolojan în Parlament. „Este dramatică pentru oamenii de aici, pentru că, într-adevăr, când a venit domnul Bolojan cu drujba și evident a sărit și PSD-ul și PNL-ul și USR-ul...

Toată lumea laudă că vrea să taie. Normal că nu o să se... taie ăia 10%, adică consilieri, pile, relații trimise de partid care nici nu trec pe aici, nici nu știu unde e Camera Deputaților sau Senatul. O să-i taie pe aia care n-au pile.”

În același timp, fostul premier a explicat impactul deciziilor administrative asupra bugetului și companiilor privat.

„Toate firmele private fac restructurări. Nimeni n-a remarcat azi că Dacia dă afară, Dacia Renault dă afară o mie de oameni. OMV-ul dă afară. Prostia asta populistă. TVA-ul și toate accizele, cum e? Uite, vă zic eu tot din date oficiale. Alcool, tutun, jocuri de noroc. Au mărit toate accizele, au dat bine. Încasează mai puțin la buget și toate firmele astea legale de alcool, de tutun și de jocuri de noroc pierd bani pentru că crește evaziunea.”

De asemenea, Victor Ponta a punctat că reforma în administrația publică tinde să elimine angajații cu vechime și competențe reale, în favoarea protecției politice.