Care este adevăratul motiv al rupturii dintre Nicușor Dan și Ludovic Orban. Divorț în stil românesc. Exclusiv

Ludovic Orban nu a rezistat mult. Nu în funcția de consilier prezidențial pe probleme de politică internă. Ci în “costumul” de consilier prezidențial. A vrut să se comporte ca un consilier-jucător, neînțelegând că rolul său este de consilier-emisar al președintelui.

Nu era nevoie de cine știe ce surse „foarte bine informate” ca să-ți dai seama că Ludovic Orban nu avea cum să reziste prea mult în rolul de consilier prezidențial. Am cunoscut direct mai multe personalități care au ocupat poziția aceasta: Iosif Boda (Ion Iliescu), Zoe Petre (Emil Constantinescu), Sebastian Lăzăroiu (Traian Băsescu). Persoane cu temperament diferit, dar cu o înțelegere exactă a rolului de consilier prezidențial pe probleme de politică internă.

Toate informațiile pe care le-am adunat converg spre aceeași concluzie: fostul premier și fostul lider PNL a înțeles funcția de la Cotroceni ca pe o tribună personală, nu ca pe un birou de lucru în subordinea președintelui Nicușor Dan. Cu alte cuvinte, Orban a jucat politică pe cont propriu, peste capul șefului statului. Iar nota de plată a venit. Mă așteptam să se întâmple mai devreme, dar se pare că Nicușor Dan are multă răbdare...

„Picătura” invocată oficiali din apropierea Palatului a fost atacul lui Ludovic Orban la adresa USR, pe motiv că partidul ar fi folosit incorect, în campanie, imaginea președintelui Dan. Mesajul nu doar că nu fusese agreat, dar l-ar fi iritat serios pe președinte, pentru că îl arunca direct în mijlocul unei dispute de partid din care încercase să stea deoparte. Discuția dintre cei doi, spun sursele, a fost scurtă și clară: „Așa nu se mai poate”.

În cele câteva săptămâni petrecute la Cotroceni, Ludovic Orban a comentat, aproape zilnic, după bunul său obicei, tot ce mișcă: decizii ale PSD, tensiuni din coaliție, reglări de conturi interne din PNL. Cine face un minim exercițiu de documentare vede imediat hiper-expunerea mediatică a consilierului: interviuri, declarații, reacții. Totul de parcă ar fi fost purtător de cuvânt al propriei cariere, nu al președintelui României.

Problema – și motivul real al iritării de la vârful statului – este că aceste „ieșiri” nu aveau mandat prezidențial. Dar Ludovic Orban vorbea în calitate de consilier, deși transmitea, în esență, mesaje politice personale. Punându-l pe șeful statului într-o poziție delicată în fața PSD și în fața propriului PNL. Pentru că într-o coaliție fragilă, în care fiecare virgulă contează, luxul unui consilier care face jocuri proprii devine brusc prea scump.

Decizia de a rupe colaborarea a aparținut, evident, președintelui Nicușor Dan. La nivel formal, Administrația Prezidențială a ambalat totul într-un limbaj de manual: „Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează succes în proiectele viitoare”.

Tradus din limbaj diplomatic, mesajul sună cam așa: Președintele Nicușor Dan i-a mulțumit pentru retragerea teatrală din dezbaterea prezidențială de la Digi24, l-a luat consilier prezidențiual, dar nu acceptă atacurile sub steag fals inițiate de Ludovic Orban.

Pe scurt: Mulțumim pentru serviciile din trecut, dar nu e un argument suficient de puternic pentru prezent!

În rest, fiecare își vede de campaniile lui.