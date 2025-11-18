Politica Exclusiv

Care este adevăratul motiv al rupturii dintre Nicușor Dan și Ludovic Orban. Divorț în stil românesc. Exclusiv

Care este adevăratul motiv al rupturii dintre Nicușor Dan și Ludovic Orban. Divorț în stil românesc. Exclusiv
Ludovic Orban nu a rezistat mult. Nu în funcția de consilier prezidențial pe probleme de politică internă. Ci în “costumul” de consilier prezidențial. A vrut să se comporte ca un consilier-jucător, neînțelegând că rolul său este de consilier-emisar al președintelui.

Ludovic Orban, incomod și incomodat

Nu era nevoie de cine știe ce surse „foarte bine informate” ca să-ți dai seama că Ludovic Orban nu avea cum să reziste prea mult în rolul de consilier prezidențial. Am cunoscut direct mai multe personalități care au ocupat poziția aceasta: Iosif Boda (Ion Iliescu), Zoe Petre (Emil Constantinescu), Sebastian Lăzăroiu (Traian Băsescu). Persoane cu temperament diferit, dar cu o înțelegere exactă a rolului de consilier prezidențial pe probleme de politică internă.

Toate informațiile pe care le-am adunat converg spre aceeași concluzie: fostul premier și fostul lider PNL a înțeles funcția de la Cotroceni ca pe o tribună personală, nu ca pe un birou de lucru în subordinea președintelui Nicușor Dan. Cu alte cuvinte, Orban a jucat politică pe cont propriu, peste capul șefului statului. Iar nota de plată a venit. Mă așteptam să se întâmple mai devreme, dar se pare că Nicușor Dan are multă răbdare...

„Picătura” invocată oficiali din apropierea Palatului a fost atacul lui Ludovic Orban la adresa USR, pe motiv că partidul ar fi folosit incorect, în campanie, imaginea președintelui Dan. Mesajul nu doar că nu fusese agreat, dar l-ar fi iritat serios pe președinte, pentru că îl arunca direct în mijlocul unei dispute de partid din care încercase să stea deoparte. Discuția dintre cei doi, spun sursele, a fost scurtă și clară: „Așa nu se mai poate”.

Realitatea din spatele imperiului creat de Vladimir Putin. Lumea paralelă în care se răsfață fiicele și rudele liderului rus
Ludovic Orban, după revocarea din funcția de consilier prezidențial: Despărțirea vine din inițiativa președintelui. Mă simt eliberat

Episodul USR, picătura care a umplut paharul

În cele câteva săptămâni petrecute la Cotroceni, Ludovic Orban a comentat, aproape zilnic, după bunul său obicei, tot ce mișcă: decizii ale PSD, tensiuni din coaliție, reglări de conturi interne din PNL. Cine face un minim exercițiu de documentare vede imediat hiper-expunerea mediatică a consilierului: interviuri, declarații, reacții. Totul de parcă ar fi fost purtător de cuvânt al propriei cariere, nu al președintelui României. 

Problema – și motivul real al iritării de la vârful statului – este că aceste „ieșiri” nu aveau mandat prezidențial. Dar Ludovic Orban vorbea în calitate de consilier, deși transmitea, în esență, mesaje politice personale. Punându-l pe șeful statului într-o poziție delicată în fața PSD și în fața propriului PNL. Pentru că într-o coaliție fragilă, în care fiecare virgulă contează, luxul unui consilier care face jocuri proprii devine brusc prea scump.

Cum se traduce mesajul lui Nicușor Dan

Decizia de a rupe colaborarea a aparținut, evident, președintelui Nicușor Dan. La nivel formal, Administrația Prezidențială a ambalat totul într-un limbaj de manual: „Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează succes în proiectele viitoare”.

Tradus din limbaj diplomatic, mesajul sună cam așa: Președintele Nicușor Dan i-a mulțumit pentru retragerea teatrală din dezbaterea prezidențială de la Digi24, l-a luat consilier prezidențiual, dar nu acceptă atacurile sub steag fals inițiate de Ludovic Orban.

Pe scurt: Mulțumim pentru serviciile din trecut, dar nu e un argument suficient de puternic pentru prezent!

În rest, fiecare își vede de campaniile lui.

