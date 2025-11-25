Vremea în minivacanța de Sfântul Andrei - 1 Decembrie, cu totul neobișnuită

Meteorologii au anunțat că valorile termice din România vor fi peste mediile normale ale perioadei până la jumătatea lunii decembrie. Prognoza actualizată a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) până pe 22 decembrie 2025 arată că, în timpul minivacanței de 1 Decembrie, sudul țării se poate confrunta cu precipitații, în timp ce temperaturile vor fi mai ridicate decât mediile obișnuite pentru această perioadă.

Potrivit ANM, până pe 1 decembrie, valorile termice vor depăși mediile specifice perioadei, cu abateri mai accentuate în sud-est. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, iar nordul și extremitatea de sud-est vor înregistra precipitații deficitare. În restul țării, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal.

Această tendință se menține pe durata minivacanței, când temperaturile vor fi mai blânde decât mediile obișnuite pentru sfârșitul lunii noiembrie și începutul lui decembrie.

În săptămâna 1 – 8 decembrie, temperaturile medii vor rămâne mai ridicate decât normalul, mai ales în zonele montane, iar precipitațiile vor fi deficitare în toate regiunile.

În perioada 8 – 15 decembrie, temperaturile vor fi ușor peste normal, cu precipitații deficitare în vest și nord-vest, în timp ce în restul țării acestea vor fi apropiate de media climatologică.

În ultima săptămână, 15 – 22 decembrie, mediile termice se vor situa în jurul valorilor normale, iar precipitațiile vor fi apropiate de normal în regiunile extracarpatice și ușor deficitare în restul teritoriului.

Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat că iarna 2025-2026 va fi, în ansamblu, mai blândă decât mediile multianuale, însă episoadele de iarnă severă rămân posibile în estul țării, în Carpații de Curbură și în sud-sud-est. Mateescu a reamintit că iarna 2023-2024 a fost cea mai caldă din perioada 1901–2025, cu o abatere de 3,85 grade Celsius față de normal, iar iarna 2024/2025 a înregistrat o abatere de 1,2 grade, cu un vârf de 3,9 grade în ianuarie.

Ianuarie va înregistra valori termice mai ridicate decât mediile obișnuite, februarie va continua să aducă temperaturi ridicate și precipitații apropiate de norma.

Potrivit MSN Weather, fenomele globale, precum La Niña și Vortexul Polar, împreună cu o încălzire rapidă a stratosferei în noiembrie, pot determina transportul maselor de aer arctic către Europa Centrală și de Est. Acest lucru poate favoriza episoade de frig timpuriu și ninsori în zonele montane și centrale.

Primele episoade de frig și ninsori pot apărea încă din decembrie. Modelul ECMWF indică pentru ianuarie o posibilă circulație atmosferică care va aduce temperaturi mai blânde în vest și centru, dar perioade reci în centrul și estul Europei, inclusiv în România. Februarie ar putea aduce încălziri treptate, alternând cu perioade reci, în special în regiunile centrale și estice.