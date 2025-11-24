Iarnă doar în calendar. Vremea se încălzește la începutul lunii decembrie. Prognoza meteo pe regiuni

În ultima săptămână din noiembrie, vremea va fi mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă a anului. În locul ninsorilor, ploile vor pune stăpânire pe majoritatea regiunilor, potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). De asemenea, începutul lunii decembrie aduce temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei.

În primele zile ale perioadei, temperaturile vor fi normale pentru această perioadă, apoi vor crește, cu maxime în jur de 14 grade pe 25 noiembrie. Urmează trei zile mai reci, cu scăderi de aproximativ 8 grade.

Până la sfârșitul lunii noiembrie se va încălzi ușor, cu maxime de 9–11 grade la începutul lunii decembrie, urmate de o scădere a temperaturilor din 4 decembrie. Minimele vor crește până pe 26 noiembrie, apoi vor oscila între 1 și 3 grade.

Maximele vor crește rapid de la 7 la 15 grade în primele zile, apoi urmează trei zile de răcire, cu maxime în jur de 6–7 grade pe 28 noiembrie.

Între 2 și 3 decembrie, temperaturile maxime vor varia între 7 și 9 grade, iar minimele între 0 și 2 grade. Probabilitatea de precipitații va fi mai mare în prima săptămână.

Maximele vor crește de la 5 la 12–13 grade, apoi scad cu aproximativ 7 grade. Din 29 noiembrie, temperaturile diurne vor scădea treptat, iar minimele vor oscila între -2 și 2 grade.

Precipitații sunt posibile aproape în fiecare zi, cu intensitate mai mare pe 27 noiembrie, anunță Administrația Națională de Meteorologie.

Primele zile aduc oscilații termice semnificative, cu maxime de 4–5 grade și minime de -1–0 grade, apoi încălzire până la 12–13 grade și răcire ulterioară la maxime de 6 grade și minime de -2–-1 grad.

Maximele vor ajunge la 9–11 grade până la finalul lunii, minimele la 1–2 grade. Probabilitatea de ploi este mai mare pe 25–26 noiembrie și după 28 noiembrie.

Temperaturi ridicate în Moldova

Vremea se va încălzi de la maxime de 8 grade și minime de 0 grade până la maxime de 14 grade și minime de 4 grade pe 26 noiembrie.

Urmează răciri accentuate, iar din 29 noiembrie maximele vor fi între 5 și 9 grade, iar minimele între -1 și 3 grade. Precipitațiile vor fi mai frecvente între 26 și 28 noiembrie și după 1 decembrie.

Până pe 27 noiembrie, maximele vor crește de la 10 la 18–19 grade, minimele de la 5 la 10–11 grade.

Urmează două zile mai reci, cu maxime de 9–10 grade și minime de aproximativ 5 grade. Precipitații pe arii extinse sunt așteptate pe 27 noiembrie și ulterior, mai ales trecător.

Temperaturile maxime vor crește de la 9 la 16–17 grade și minimele de la 0 la 6–7 grade pe 26 noiembrie, urmate de răciri de aproximativ 9–10 grade.

Din 29 noiembrie, maximele vor fi între 8 și 12 grade, minimele între -1 și 4 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare între 26 și 30 noiembrie.

În Oltenia, maximele vor porni de la 8–9 grade și minimele de la -1–0 grade, apoi se vor încălzi cu 3–4 grade, cu maxime între 7 și 11 grade și minime între 0 și 5 grade. Precipitații mai frecvente sunt așteptate între 26 și 30 noiembrie.

Primele zile vor fi mai reci decât media normală, cu maxime de 0–1 grad și minime de -3–-2 grade, apoi se încălzește cu 5–6 grade. Maximele vor fi între 1 și 5 grade, minimele între -5 și -1 grad. Precipitațiile vor fi prezente pe tot intervalul, mai intense pe 27 noiembrie.