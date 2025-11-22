Repetiții și restricții de trafic înaintea Paradei de 1 decembrie. Vor participa peste 2.900 de militari

Ministerul Apărării a transmis că repetiţia generală pentru Parada Naţională de 1 Decembrie este programată pe 29 noiembrie, în zona Arcului de Triumf. Cu această ocazie, Brigada Rutieră Bucureşti va introduce restricţii de circulaţie pentru desfăşurarea exerciţiilor. În ziua paradei, peste 2.900 de militari şi specialişti, alături de tehnică militară şi 45 de aeronave, vor participa la defilare.

„Anul acesta, peste 2.900 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu 220 de mijloace tehnice (dintre care 60 în expoziţie statică) şi 45 de aeronave, vor participa la Parada Militară Naţională organizată luni, 1 Decembrie, în Bucureşti, de la ora 11.00, cu ocazia Zilei Naţionale a României, în Piaţa Arcul de Triumf”, anunţă Ministerul Apărării.

Ministerul Apărării precizează că repetiția pentru Parada Națională va avea loc în 29 noiembrie, între orele 09.00 și 12.00, în zona Arcului de Triumf, iar Brigada Rutieră București va aplica restricții rutiere aferente. Potrivit instituției, peste 2.900 de militari și specialiști, alături de tehnică militară și 45 de aeronave, vor participa la defilarea din 1 decembrie.

La defilare vor lua parte și 240 de militari străini, reprezentând Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum și state aliate implicate în structurile NATO din România.

Exercițiile aeriene sunt programate între 26 și 29 noiembrie, la altitudini mici, în Ilfov, București și Alba Iulia.

„Zborurile de antrenament se vor executa cu luarea tuturor măsurilor de siguranţă aeriană şi cu reducerea impactului fonic asupra populaţiei civile. Menţionăm faptul că atât la antrenamentul de la Arcul de Triumf, din 29 noiembrie, cât şi pe 1 Decembrie, în intervalul orar 9.00-12.00, vor fi trase 21 de salve de tun pe timpul intonării Imnului Naţional, în zona de S-E a Parcului Regele Mihai I, potrivit tradiţiei militare de Ziua Naţională.

Ministerul Apărării Naţionale face apel la înţelegerea cetăţenilor, având în vedere că pe timpul executării salvelor de tun şi al survolului aeronavelor, nivelul de zgomot ar putea atinge pragul de disconfort atât pentru persoane, cât şi pentru animalele de companie”, a transmis instituția.

De Ziua Națională, Drapelul României va fi arborat în toate instituțiile militare, iar pe navele maritime și fluviale va fi ridicat Marele Pavoaz. În zona Arcului de Triumf va fi amenajată o expoziție de tehnică militară, accesibilă publicului după ceremonie, până la ora 14.30.

Reprezentanții Armatei României vor participa la ceremonii militare și religioase organizate în garnizoanele în care sunt dislocate unități și mari unități, în colaborare cu autoritățile locale.

Militarii aflați în teatre de operații și în misiuni externe vor celebra la rândul lor Ziua Națională prin activități specifice și ceremonii dedicate.