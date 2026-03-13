Vești proaste pentru cei care muncesc: numărul de pensionari este în creștere, potrivit datelor INS

În trimestrul IV al anului 2025, numărul mediu al pensionarilor din România a fost de 4,927 milioane de persoane, înregistrând o creștere modestă de 6.000 față de trimestrul precedent. Pensia medie lunară, calculată pentru toate categoriile de pensionari, a ajuns la 2.957 lei, marcând o majorare de 0,5% comparativ cu trimestrul III 2025, potriviti INS.

În ceea ce privește pensionarii de asigurări sociale de stat, aceștia reprezintă majoritatea absolută, cu 4,578 milioane de persoane, în creștere cu 9.000 față de trimestrul anterior. Pensia medie lunară pentru această categorie a fost de 2.818 lei brut, respectiv 2.698 lei net, echivalentul a 57,8% din câștigul salarial mediu net pentru persoanele cu stagiu complet de cotizare.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, numărul mediu al pensionarilor a crescut cu 3.000 de persoane, iar al celor de asigurări sociale de stat cu 17.000. Pensia medie a avansat cu 2% față de trimestrul IV 2024, iar pensia medie a celor din asigurările sociale de stat cu 0,8%.

Pe categorii, cei mai mulți pensionari de stat sunt cei pentru limită de vârstă (80,5%), urmați de beneficiarii pensiilor de urmaș (9,6%) și de cei cu pensii de invaliditate (8,2%). Pensionarii cu pensii anticipate au reprezentat sub 0,05%, iar cei cu pensii anticipate parțiale 1,7%.

La pensiile pentru limită de vârstă, majoritatea pensionarilor au stagiu complet de cotizare: 1,434 milioane bărbați și 1,745 milioane femei.

Există diferențe semnificative între județe în raportul dintre pensionari și salariați: în București și Ilfov sunt patru pensionari la zece salariați, în timp ce în Teleorman și Vaslui, raportul urcă la 14-15 pensionari la zece salariați. De asemenea, pensiile medii brute de stat variază semnificativ între regiuni, de la 2.230 lei în Botoșani la 3.570 lei în București.

Diferențele între pensiile bărbaților și femeilor sunt notabile, femeile primind pensii mai mici chiar și în categorii unde numărul lor depășește pe cel al bărbaților.

Astfel, pensia medie pentru femeile cu limită de vârstă reprezintă 61,7% din cea a bărbaților, iar pentru stagiu incomplet de cotizare doar 47,7%. Cele mai apropiate valori se înregistrează la pensia anticipată (3.326 lei pentru femei, 3.738 lei pentru bărbați).

În trimestrul IV 2025, 886.600 persoane au beneficiat de indemnizația socială prevăzută de OUG 4/2009, dintre care 839.700 proveneau din sistemul de asigurări sociale de stat, 43.200 din sistemul pentru agricultori și 3.700 din sistemul militar.