CNPP virează în martie cu 2700 de lei mai mult anumitor pensionari

Pensionarii din România care își primesc pensia pe card vor avea parte de viramente în momente diferite, în funcție de banca la care au cont și de orașul în care locuiesc. Pentru aproximativ 2,4 milioane de persoane, pensia urmează să fie virată în conturi în data de 12 martie, însă ora exactă la care banii vor ajunge în cont poate varia.

În același timp, o parte dintre pensionari vor avea și surprize plăcute în această lună. Este vorba despre cei care au primit deja decizia în urma procesului numit„mica recalculare”, iar pentru aceștia pensia poate crește și pot primi și sume retroactive.

Plata pensiilor pentru luna martie a început deja pentru o categorie importantă de beneficiari. Pensionarii care primesc drepturile prin intermediul Poștei Române și-au primit banii în primele zile ale lunii.

Distribuirea pensiilor prin poștă se face, de regulă, în intervalul 1–15 ale lunii, iar în cazul lunii martie o mare parte dintre beneficiari au intrat deja în posesia sumelor cuvenite.

Situația este diferită pentru pensionarii care au ales varianta viramentului bancar.

Pentru pensionarii care primesc pensia pe card, data stabilită pentru virarea banilor este 12 martie. În total, aproximativ 2,4 milioane de persoane din România primesc pensia prin intermediul conturilor bancare.

Cu toate acestea, momentul exact al creditării conturilor nu este identic pentru toți beneficiarii.

Ora la care banii ajung în cont depinde de mai mulți factori, printre care banca la care este deschis contul, orașul de domiciliu și modul în care fiecare instituție financiară procesează viramentele.

Acest lucru poate genera diferențe de câteva ore între pensionari, chiar și atunci când aceștia primesc pensia în aceeași zi.

În general, instituțiile bancare procesează plățile în mai multe etape pe parcursul zilei.

CEC Bank este de obicei prima instituție care începe virarea pensiilor. În multe situații, pensionarii care au conturi la această bancă își pot vedea banii în cont încă din primele ore ale dimineții.

După CEC Bank, urmează frecvent ING Bank, care în numeroase cazuri finalizează alimentarea conturilor înainte de prânz.

În cazul altor bănci mari din România, precum BCR, BRD, Raiffeisen Bank sau Banca Transilvania, viramentele sunt realizate de obicei după ora 13:00.

În anumite orașe, procesarea plăților poate dura chiar mai mult.

Chiar și atunci când două persoane au conturi la aceeași bancă, momentul în care pensia ajunge în cont poate fi diferit.

Viramentele sunt realizate de obicei în loturi, iar aceste loturi sunt procesate în funcție de județ, sucursală sau fluxurile interne ale băncii.

De exemplu, un pensionar din Iași poate primi pensia în prima parte a zilei, în timp ce un alt pensionar din Cluj sau București poate primi banii abia după-amiază, chiar dacă amândoi au conturi la aceeași instituție financiară.

Acest sistem explică diferențele de câteva ore observate de beneficiari în fiecare lună.

Pe lângă plata obișnuită a pensiilor, o parte dintre pensionari vor primi în această perioadă sume suplimentare.

Aceste creșteri apar în urma procesului cunoscut drept „mica recalculare”.

Acest mecanism presupune actualizarea dosarelor de pensie prin includerea unor venituri nepermanente sau a unor sporuri care nu au fost luate inițial în calcul.

Recalcularea poate duce atât la creșteri, cât și la scăderi ale pensiilor, în funcție de datele din dosar.

Potrivit unor surse oficiale din cadrul Caselor Județene de Pensii, procesul de recalculare a pensiilor avansează mai lent decât se estima inițial.

Termenul stabilit inițial pentru finalizarea recalculărilor era martie 2025, însă complexitatea dosarelor și dificultățile întâmpinate în procesarea adeverințelor au dus la întârzieri.

Adeverințele care includ sporuri sau venituri suplimentare sunt uneori foarte voluminoase și necesită verificări detaliate.

Acest lucru încetinește procesul de analiză și recalculare.

Datele disponibile arată că aproximativ 15% dintre dosarele depuse pentru mica recalculare au fost finalizate până în prezent.

Unii pensionari au primit deciziile de recalculare în luna februarie.

Pentru aceștia, pensia recalculată va fi plătită începând cu luna martie, iar diferențele vor fi acordate retroactiv.

Potrivit estimărilor, este vorba de câteva mii de pensionari care vor beneficia de aceste plăți suplimentare.

Un exemplu concret a fost relatat de un pensionar care a povestit pe un forum despre decizia primită.

„Vă anunț că am primit ieri decizia de la mică recalculare cu 150 de lei mai mare. Menționez că sunt din Mureș și am depus adeverința cu venituri brute, conform anexei 6, în iunie 2024. Calculul a fost în regulă și se va acorda retroactiv începând cu 01.09.2024.”

În acest caz, pensionarul urmează să primească aproximativ 2.700 de lei retroactiv, pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2024 și februarie 2026.

În plus, pensia lunară va crește cu 150 de lei.

Există însă și situații în care majorările sunt mult mai reduse.

Un alt pensionar a relatat că a primit o creștere de 103 lei după recalculare.

„Am primit decizia cu mică recalculare. Plus 103 lei. Câmpina – Prahova.”

În alte cazuri, diferențele sunt și mai mici.

Unele persoane au declarat că pensia lor a crescut doar cu câțiva lei.

„Eu am primit decizia după 14 luni. Mi-au mai dat 5 lei.”

Un alt exemplu provine din Teleorman, unde un pensionar a declarat că majorarea obținută a fost de 30 de lei, notează newsweeks.ro.

Potrivit unor surse din sistemul de pensii, în cele mai favorabile situații creșterile pot ajunge la aproximativ 200 de lei.

Totuși, aceste cazuri nu sunt majoritare.

Diferențele depind de sporurile incluse în dosar, de perioada de contribuție și de documentele prezentate.

Procesul de recalculare este complex și presupune verificarea unor adeverințe care pot conține informații despre acordul global, sporuri sau grupe de muncă.

Pe lângă recalcularea pensiilor, pensionarii așteaptă și o decizie privind eventualele ajutoare financiare acordate înainte de Paște.

În prezent, nu există un acord între guvern și PSD privind suma exactă care ar urma să fie oferită.

Guvernul a transmis că intenționează să acorde un ajutor de aproximativ 800 de lei pensionarilor cu pensii sub 2.000 de lei.

În schimb, PSD propune un sistem diferit, structurat pe mai multe praguri de venit.

Planul social propus de PSD include acordarea unor ajutoare diferite, în funcție de valoarea pensiei.

Potrivit acestei propuneri, pensionarii cu pensii între 2.000 și 3.000 de lei ar primi 600 de lei.

Cei cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei ar primi 800 de lei.

Pensionarii cu pensii sub 1.500 de lei ar urma să primească 1.000 de lei.

Prima tranșă ar putea fi plătită în luna aprilie, odată cu pensia aferentă perioadei Paștelui.

Deocamdată, nu există un consens între guvern și PSD privind aceste măsuri.

Guvernul a transmis că nu intenționează să negocieze alte sume suplimentare pentru pachetul social propus.

În aceste condiții, există posibilitatea ca pensionarii să nu primească niciun ajutor financiar în luna aprilie.

Acest lucru ar putea depinde și de votul privind bugetul de stat.

Astfel, în perioada următoare, pensionarii din România urmăresc două evoluții importante: momentul în care pensia va intra în cont pe 12 martie și decizia autorităților privind eventualele ajutoare financiare care ar putea fi acordate înainte de Paște.