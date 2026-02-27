Ziua de plată a pensiilor, decalată în luna martie. Când ar urma să fie livrați banii

Data la care sunt virate pensiile în luna martie 2026 este stabilită printr-un calendar oficial aprobat de autorități, iar în această lună programul de plată include o ușoară decalare.

Fie că pensiile sunt plătite prin Poșta Română sau prin transfer bancar, sumele ajung la beneficiari potrivit unui program clar stabilit, care asigură distribuirea lor fără întârzieri.

Pensionarii care încasează pensia prin transfer bancar vor primi sumele în conturi pe 12 martie 2026, iar banii vor putea fi folosiți imediat ce băncile finalizează procesarea plăților. Pentru românii care aleg plata prin Poșta Română, distribuirea pensiilor începe luni, 2 martie 2026, deoarece data de 1 martie cade duminică.

Poștașii vor duce pensiile la domiciliul beneficiarilor pe parcursul mai multor zile, potrivit traseelor stabilite, însă cei mai mulți pensionari vor primi banii în prima parte a lunii.

Pentru că 1 martie 2026 cade într-o zi de duminică, autoritățile au ajustat calendarul de distribuire. În mod normal, pensiile sunt livrate chiar din prima zi a lunii, însă atunci când aceasta este nelucrătoare, plata se face în următoarea zi lucrătoare, respectiv 2 martie.

Autoritățile nu au anunțat întârzieri sau modificări suplimentare. În ianuarie, distribuirea pensiilor a început pe 8 ianuarie, după o întârziere de șapte zile provocată de vacanța angajaților Poștei Române.

Românii care primesc pensia pentru prima dată vor încasa sumele între 13 și 17 martie 2026. Ei pot opta pentru transfer bancar sau mandat poștal, în funcție de opțiunea exprimată la depunerea dosarului de pensionare, iar autoritățile au transmis că aceste plăți depind de procesarea documentelor necesare.

De asemenea, oficialii au menționat că pentru luna martie 2026 nu sunt prevăzute schimbări ale cuantumului pensiilor. În ianuarie 2026, numărul pensionarilor a crescut, iar pensia medie s-a majorat cu un leu. Bucureștiul rămâne orașul cu cei mai mulți pensionari din țară, respectiv 467.225.