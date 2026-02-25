Dan Helciug, gata de compromisuri când vine vorba de bani. Ce genuri muzicale ar accepta să cânte

Dan Helciug a spus la un podcast faptul că în cazul în care ar avea nevoie de bani nu s-ar da înapoi să cânte manele. Asta pentru că inclusiv mulți artiști din acel domeniu sunt foarte bine pregătiți.

Interpretul a explicat că nu va spune ”nu” manelelor dacă va fi cazul. Acesta a spus că sunt mulți artiști din domeniul acesta care cântă foarte bine și sunt bine pregătiți. ”Foarte mulți instrumenști conservatoriști am întâlnit în zona manelelor extrem de educați muzical, ei câștigă bani. Dar trebuie să faci bani, să aduci bani acasă.

Și eu, că m-a întrebat cineva la un podcast dacă aș fi dispus să fac vreun compromis vreodată. Da, sunt dispus să renunț la sistemul meu muzical de valori, dacă am o problemă medicală în familie, dacă familia mea e pusă în pericol într-un fel sau altul. Nu eu, familia mea. Sfântu Petru s-a lepădat, să nu uităm”, a mai spus solistul.

De altfel, acesta a explicat că a ajuns pe scenă cu Vali Vijelie, pe care îl respectă. ”Eu nu am nimic cu niciun stil de muzică, atâta timp cât nu se manifestă scârbos. Avem stiluri diferite, public duferit, dar am nimerit pe scenă cu Vali Vijelie. El cântă un stil de muzică de petrecere foarte curat. Nu e golănia aia de cartier, hai să numărăm bani”, a mai spus Dan Helciug.

Interpretul a povestit că el a crescut între mari actori, dar și lăutari. Ba chiar a făcut o descoperire legată de Enescu. ”Eu am folosit muzica lăutărească într-un mod stilizat la ”Spitalul de Urgență”. Eu am stat la masă cu Ștefan Bănică Senior, Ștefan Iordache, Gheorghe Dinică. Și apoi eu m-am obișnuit să trăiesc printre lăutari.

Îi ador. Iar uvertura lui George Enescu este bazată pe o piesă lăutărească ”Am un leu și vreau să-l beu”. Probabil de aceea nu o auzim la Festival. Folclorul românesc au dus mai departe muzica folclorică, chiar dacă au băgat și alte elemente. Dar ei cântau muzică folclorică”, a mai spus acesta.