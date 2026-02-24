Monden

Acorduri româneşti la Casa Albă. Basarabeanca care l-a cucerit pe Donald Trump. Video

Comentează știrea
Acorduri româneşti la Casa Albă. Basarabeanca care l-a cucerit pe Donald Trump. VideoRusanda Panfili/ Sursa foto: Rusanda Panfili
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Preşedintele american Donald Trump a rămas impresionat de prestaţia violonistei Rusanda Panfili, originară din Republica Moldova. La finalul prestației, Donald Trump i-a adresat artistei un mesaj de apreciere.

Rusanda Panfili a cântat în ultimul weekend la Cina Guvernatorilor, organizată la Casa Albă. Evenimentul a fost găzduit de președintele SUA, Donald Trump, care a felicitat-o personal pentru prestația sa.

Cina Guvernatorilor s-a desfășurat în Sala de Est a Casei Albe din Washington, D.C., pe 21 februarie.

Donald Trump: „Sunteţi extraordinară!”

Rusanda Panfili şi-a început recitalul incendiar de la Casa Albă cu motive româneşti. Apoi a acompania la vioară un cor. La final, artista moldoveancă a fost aplaudată în picioare.

Haos la metrou, în Capitală. Călători evacuați după ce un tren s-a defectat
Haos la metrou, în Capitală. Călători evacuați după ce un tren s-a defectat
Educația, domeniul cel mai afectat de restructurări. Cât costă, în medie, un bugetar
Educația, domeniul cel mai afectat de restructurări. Cât costă, în medie, un bugetar

Printre cei care au urmărit cu atenție recitalul s-a numărat și președintele american.

„Vreau doar să vă mulțumesc foarte mult. Sunteți talentată. Ați fost incredibilă. (…) Sunteți extraordinară, artiștii au fost extraordinari. Vă mulțumesc foarte mult”, a declarat Donald Trump, vădit încântat de prestaţia violonistei.

Cine este Rusanda Panfili

Rusanda Panfili, 37 de ani, este o violonistă, compozitoare și aranjatoare originară din Republica Moldova. Aceasta este stabilită în Austria.

Talentata violonistă s-a născut într-o familie de muzicieni. A început să învețe să cânte la vioară la vârsta de cinci ani, după ce și-a văzut mama cântând la acest instrument. Doi ani mai târziu, a fost admisă la Școala de Muzică „George Enescu” din București.

Până la vârsta de 11 ani, Rusanda Panfili a câştigat șapte concursuri, inclusiv internaționale, și a ajuns cea mai tânără studentă acceptată vreodată la Conservatorul din Viena. Mentorul ei a fost Alexander Arenkov, elev al lui David Oistrakh.

Sub îndrumarea lui Arenkov, Panfili a câștigat și mai multe concursuri internaționale, a debutat cu Orchestra Filarmonică Națională din Chișinău (Moldova), a cântat de numeroase ori la televizor și a câștigat Bursa Herbert von Karajan.

Rusanda a câștigat mai multe concursuri și burse în Austria, Germania, Italia, România și Moldova și a făcut turnee în Mexic, Japonia și America de Sud. Ca violonistă și violistă, a colaborat cu interpreți precum Riccardo Muti, Horia Andreescu, Alexei Igudesman, Patricia Kopachinska, Frans Helmerson, Christos Katsis, John Psafas și Thomas Zeldi.

Este o participantă activă a proiectului RojotangoLive al renumitului bas-bariton Erwin Schrott. În prezent, se concentrează pe interpretarea solo și a muzicii de cameră, dar se dedică și dansului, actoriei și compoziției, care l-a cucerit pe Hans Zimmer și a dus Hora Mărțișorului până la Hollywood.

A apărut pe marile scene ale lumii alături de Andrea Bocelli și turneele cu Hans Zimmer.

Rusanda Panfili evoluează pe scenă cu o vioară rară, creată în 1610.

3
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:51 - Haos la metrou, în Capitală. Călători evacuați după ce un tren s-a defectat
09:44 - Fiica lui Ozzy Osbourne, de nerecunoscut. „Renunță la Ozempic, mănâncă un burger!”
09:38 - Educația, domeniul cel mai afectat de restructurări. Cât costă, în medie, un bugetar
09:31 - Exclusiv. Cum poate medicul stomatolog să observe semne ale bolilor de inimă, diabetului și bolii Alzheimer
09:25 - Banca Mondială: Reconstrucția Ucrainei după război va necesita 588 de miliarde dolari
09:12 - Cum va fi vremea de Paște. Prognoza meteo a fost actualizată pentru toată țara

HAI România!

România, ținta Iranului?
România, ținta Iranului?
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0

Proiecte speciale