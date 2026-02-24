Acorduri româneşti la Casa Albă. Basarabeanca care l-a cucerit pe Donald Trump. Video

Republica Moldova. Preşedintele american Donald Trump a rămas impresionat de prestaţia violonistei Rusanda Panfili, originară din Republica Moldova. La finalul prestației, Donald Trump i-a adresat artistei un mesaj de apreciere.

Rusanda Panfili a cântat în ultimul weekend la Cina Guvernatorilor, organizată la Casa Albă. Evenimentul a fost găzduit de președintele SUA, Donald Trump, care a felicitat-o personal pentru prestația sa.

Cina Guvernatorilor s-a desfășurat în Sala de Est a Casei Albe din Washington, D.C., pe 21 februarie.

Rusanda Panfili şi-a început recitalul incendiar de la Casa Albă cu motive româneşti. Apoi a acompania la vioară un cor. La final, artista moldoveancă a fost aplaudată în picioare.

Printre cei care au urmărit cu atenție recitalul s-a numărat și președintele american.

„Vreau doar să vă mulțumesc foarte mult. Sunteți talentată. Ați fost incredibilă. (…) Sunteți extraordinară, artiștii au fost extraordinari. Vă mulțumesc foarte mult”, a declarat Donald Trump, vădit încântat de prestaţia violonistei.

Rusanda Panfili, 37 de ani, este o violonistă, compozitoare și aranjatoare originară din Republica Moldova. Aceasta este stabilită în Austria.

Talentata violonistă s-a născut într-o familie de muzicieni. A început să învețe să cânte la vioară la vârsta de cinci ani, după ce și-a văzut mama cântând la acest instrument. Doi ani mai târziu, a fost admisă la Școala de Muzică „George Enescu” din București.

Până la vârsta de 11 ani, Rusanda Panfili a câştigat șapte concursuri, inclusiv internaționale, și a ajuns cea mai tânără studentă acceptată vreodată la Conservatorul din Viena. Mentorul ei a fost Alexander Arenkov, elev al lui David Oistrakh.

Sub îndrumarea lui Arenkov, Panfili a câștigat și mai multe concursuri internaționale, a debutat cu Orchestra Filarmonică Națională din Chișinău (Moldova), a cântat de numeroase ori la televizor și a câștigat Bursa Herbert von Karajan.

Rusanda a câștigat mai multe concursuri și burse în Austria, Germania, Italia, România și Moldova și a făcut turnee în Mexic, Japonia și America de Sud. Ca violonistă și violistă, a colaborat cu interpreți precum Riccardo Muti, Horia Andreescu, Alexei Igudesman, Patricia Kopachinska, Frans Helmerson, Christos Katsis, John Psafas și Thomas Zeldi.

Este o participantă activă a proiectului RojotangoLive al renumitului bas-bariton Erwin Schrott. În prezent, se concentrează pe interpretarea solo și a muzicii de cameră, dar se dedică și dansului, actoriei și compoziției, care l-a cucerit pe Hans Zimmer și a dus Hora Mărțișorului până la Hollywood.

A apărut pe marile scene ale lumii alături de Andrea Bocelli și turneele cu Hans Zimmer.

Rusanda Panfili evoluează pe scenă cu o vioară rară, creată în 1610.