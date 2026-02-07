Jocurile Olimpice încep acolo unde vocile se amestecă. Milano și arta de a spune o poveste fără stridențe

Milano nu s-a lăsat cucerit ușor. La intrarea în Stadionul San Siro, aglomerația nu era un accident de organizare, ci o stare de spirit. Oameni din toate colțurile lumii dăduseră buzna în oraș pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, fiecare cu steagul lui, cu accentul lui, cu felul lui de a se bucura. Se vorbea tare, se râdea, se gesticula mult. Milano devenise, pentru o seară, un Babel fericit.

Ceremonia de deschidere pentru Jocurile Olimpice nu este doar un show, este o declarație. De la prima ediție modernă de la Atena, din 1896, aceste momente au evoluat de la simple parade la spectacole tehnologice colosale.

Ne amintim de rigoarea fascinantă a Beijingului din 2008 sau de umorul britanic de la Londra 2012. Milano s-a înscris în această listă a grandorii printr-o estetică pur italiană. Aceste ceremonii sunt, în același timp, o celebrare a sportului și o declarație de identitate. Fiecare țară-gazdă încearcă să spună lumii cine este, de unde vine și ce valori pune pe masă.

Zumzetul era constant. Un murmur continuu, ca un motor care nu se oprește. Nu îți puteai auzi nici gândurile. Cu zece minute înainte de începerea ceremoniei, oamenii se mișcau de colo-colo, se ridicau, se așezau, își căutau locul, își verificau telefoanele.

Toți voiau să fie siguri că sunt acolo, că nu ratează începutul. Pentru că ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice nu e doar un spectacol. E un moment cu greutate istorică.

La Milano, povestea a fost spusă prin dansatori, statui și cercuri. Cercul olimpic, simbol al unirii celor cinci continente, a fost omniprezent, reinterpretat, reimaginat. A existat o frumusețe clasică, sculpturală, dar și o energie modernă. Italia și-a jucat cartea cu eleganță, fără excese inutile.

Când Mariah Carey a apărut și a transmis spectatorilor că „nothing is impossible”, mesajul a părut, pentru o clipă, mai mult decât un slogan. Într-un stadion plin de oameni veniți din lumi diferite, cu istorii diferite, ideea că imposibilul poate fi suspendat măcar pentru o seară a sunat convingător.

Italienii au fost sufletul tribunei. Poate cei mai numeroși, dar cu siguranță cei mai vocali. Și-au aplaudat dansatorii minute în șir, cu o bucurie care nu părea deloc regizată. Italia e genul de țară care știe să transforme mândria națională într-un spectacol cald, nu într-unul agresiv.

Când a răsunat imnul național, nu s-a umplut doar stadionul din Milano, ci s-a simțit cum pulsează întreaga Peninsulă.

Unul dintre cele mai emoționante momente a fost unirea cercurilor olimpice. O metaforă vizuală a ceea ce ar trebui să fie lumea, adică un tot unitar, fără cusături.

Pentru câteva secunde, zgomotul s-a domolit, iar stadionul a respirat la unison. A fost genul de clipă care îți amintește de ce simbolurile contează, chiar și într-o lume care le ignoră adesea.

Apoi a început defilarea țărilor participante. Grecia, așa cum cere tradiția, a fost prima. Nu e un detaliu întâmplător, căci Grecia deschide mereu parada în semn de respect pentru originile Jocurilor Olimpice antice. Este un gest simbolic care leagă prezentul de o istorie veche de mii de ani.

Este singura țară care nu-și schimbă niciodată locul în rândul de defilare. Rămâne ancora istorică a evenimentului.

Steagurile au fluturat pe stadionul din Milano, fiecare purtat cu mândrie, fiecare aplaudat diferit. Coreenii păreau să nu se mai sature din făcut poze. Fotografiau tot, de parcă ar fi vrut să ducă acasă fiecare secundă.

Israelul, în schimb, a fost întâmpinat cu huiduieli. Jocurile Olimpice nu sunt o bulă izolată, iar politica își face simțită prezența chiar și acolo unde sportul ar trebui să fie singurul limbaj.

Ucrainenii au primit unele dintre cele mai lungi aplauze ale serii. Stadionul din Milano i-a celebrat într-o lună în care se împlinesc patru ani de război.

Finalul serii a adus flacăra olimpică. A intrat pe stadion pe vocea lui Andrea Bocelli, legenda Italiei, iar momentul a avut o densitate emoțională greu de pus în cuvinte. Flacăra nu e doar un simbol sportiv. E o promisiune de continuitate, de pace, de competiție corectă. Pe vocea lui Bocelli, totul a părut mai solemn, mai grav, mai adevărat.

Pentru câteva ore, Milano a fost un loc în care diferențele au coexistat. Un oraș în care huiduielile și aplauzele au încăput în același spațiu.

Jocurile Olimpice nu rezolvă conflicte și nu șterg granițe. Dar, din când în când, reușesc ceva la fel de important, să îi aducă pe toți în același loc și ne fac să privim în aceeași direcție.

Sportul ne unește, se spune. Și, privind la miile de oameni care tremurau de frig, dar zâmbeau în timp ce flacăra se aprindea, se poate spune că, în ciuda politicii, a haosului și a huiduielilor, există speranță în această nebunie numită Olimpiadă.