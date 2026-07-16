Românii trebuie să fie atenți la noile modificări ale legislației cu privire la pensii. După creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru femei, urmează și majorarea stagiului complet de cotizare, ceea ce va afecta milioane de asigurate, potrivit CNPP.

Bărbații se pensionează la 65 de ani și au nevoie de un stagiu complet de cotizare de 35 de ani. La femei, lucrurile sunt mai complicate, deoarece atât vârsta de pensionare, cât și stagiul complet de cotizare cresc progresiv.

Potrivit datelor actuale, la 1 iulie 2026, vârsta de pensionare pentru femei a ajuns la 62 de ani și 7 luni. De la 1 august 2026, stagiul complet de cotizare pentru femei va crește cu o lună, ajungând la 33 de ani și 6 luni.

Creșterea va continua treptat:

În octombrie 2026, stagiul complet va ajunge la 33 de ani și 7 luni .

. În ianuarie 2027, va crește la 33 de ani și 8 luni.

Femeile vor ajunge la vârsta standard de pensionare de 65 de ani și vor avea nevoie de un stagiu complet de cotizare de 35 de ani abia din 2035.

Specialiștii recomandă ca fiecare persoană să verifice cu atenție anul nașterii pentru a afla data exactă la care îndeplinește condițiile de pensionare. Dacă stagiul de cotizare nu este complet, dosarul de pensie poate fi respins.

Aceste modificări legislative vin în contextul echilibrării sistemului de pensii și al creșterii treptate a duratei de viață. Multe femei vor fi nevoite să muncească o lună în plus începând cu 1 august, ceea ce va afecta planurile de pensionare ale unui număr mare de asigurate.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pune la dispoziție calculatoare online prin care fiecare contribuabil își poate verifica atât vârsta de pensionare, cât și stagiul complet de cotizare necesar. Este recomandat ca românii să consulte periodic aceste date pentru a evita surprizele neplăcute la momentul depunerii dosarului de pensie.