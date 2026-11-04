Mucegaiul, favorizat de o decizie aparent banală. Greșeala făcută în sezonul rece

Mucegaiul din locuință poate deveni o problemă serioasă în sezonul rece, mai ales atunci când proprietarii încearcă să reducă facturile la încălzire. Oprirea completă a caloriferelor în anumite camere sau menținerea unei temperaturi foarte scăzute pentru perioade îndelungate poate favoriza apariția condensului. În timp, umezeala acumulată pe pereți creează condiții pentru dezvoltarea mucegaiului, inclusiv în locuri greu de observat.

Odată cu scăderea temperaturilor, cheltuielile pentru încălzirea locuinței devin o preocupare pentru multe familii. Pentru a economisi, unele persoane aleg să încălzească numai camerele în care petrec cel mai mult timp, în timp ce restul încăperilor rămân reci.

Deși această metodă poate reduce consumul de energie, în anumite condiții poate contribui la apariția umezelii. Problema devine mai evidentă în apartamentele cu pereți exteriori reci, izolație insuficientă sau ventilație deficitară.

Mucegaiul se dezvoltă în medii umede, iar diferențele de temperatură din interiorul locuinței pot contribui la acumularea condensului. Aerul cald conține vapori de apă proveniți din activitățile obișnuite, precum gătitul, dușurile sau uscarea hainelor. Atunci când acest aer ajunge în contact cu un perete foarte rece, o parte din vapori se poate transforma în picături de apă.

Fenomenul este cunoscut sub numele de condens și poate apărea pe ferestre, în colțurile camerelor, pe tavane sau în spatele pieselor de mobilier.

Dacă umezeala persistă, suprafețele afectate pot deveni favorabile dezvoltării mucegaiului. De exemplu, într-un apartament în care sufrageria este încălzită constant, dar dormitorul rămâne rece, aerul umed care circulă între încăperi poate favoriza condensul pe suprafețele mai reci din dormitor.

Acest lucru nu înseamnă că oprirea caloriferului provoacă automat mucegai, ci că riscul crește atunci când temperaturile scăzute se combină cu umiditatea ridicată și ventilația insuficientă.

Un aspect mai puțin cunoscut este că mucegaiul nu se formează întotdeauna în zone vizibile.

În camerele slab încălzite, umezeala se poate acumula în spatele dulapurilor, canapelelor sau paturilor amplasate lângă pereții exteriori. În aceste locuri, circulația aerului este redusă, iar suprafețele pot rămâne reci pentru perioade mai lungi.

Primele semne pot fi un miros persistent de umezeală, pete întunecate, deteriorarea zugrăvelii sau desprinderea tapetului.

În unele situații, problema devine vizibilă abia atunci când mobilierul este mutat. De aceea, verificarea periodică a pereților aflați în spatele pieselor mari de mobilier poate ajuta la identificarea timpurie a zonelor afectate.

În sezonul rece, menținerea unei temperaturi interioare adecvate contribuie la reducerea riscului de condens pe suprafețele reci.

Încălzirea foarte puternică a unei camere pentru o perioadă scurtă nu garantează că pereții vor ajunge la o temperatură suficient de ridicată pentru a preveni acumularea umezelii.

În schimb, evitarea răcirii excesive a încăperilor poate limita diferențele mari de temperatură dintre aer și suprafețele interioare. Totuși, o temperatură constantă nu înseamnă automat un consum mai mic de energie. Costurile depind de sistemul de încălzire, izolația locuinței, temperatura exterioară și modul de utilizare a termostatului.

Prin urmare, soluția trebuie să țină cont atât de prevenirea mucegaiului, cât și de eficiența energetică.

Problema încălzirii insuficiente și a apariției mucegaiului este abordată inclusiv de autoritățile din Marea Britanie.

Potrivit Oxford City Council, locuințele reci sunt mai predispuse la condens, deoarece umezeala din aer se depune mai ușor pe suprafețele cu temperaturi scăzute. Autoritatea britanică recomandă, printre altele, menținerea unui nivel redus și relativ constant al încălzirii pentru limitarea condensului, în funcție de condițiile din locuință.

Pentru reducerea riscului de apariție a mucegaiului, pot fi luate câteva măsuri:

Evitarea răcirii excesive a camerelor nefolosite.

Aerisirea locuinței, în special după gătit sau duș.

Îndepărtarea condensului acumulat pe ferestre.

Menținerea unei circulații corespunzătoare a aerului în spatele mobilierului.

Verificarea periodică a nivelului de umiditate cu ajutorul unui higrometru.

Repararea infiltrațiilor și a eventualelor scurgeri de apă.

Aceste măsuri sunt importante deoarece simpla încălzire a locuinței nu poate elimina mucegaiul deja instalat și nu rezolvă problemele provocate de infiltrații.

Reducerea cheltuielilor cu încălzirea nu presupune neapărat oprirea completă a caloriferelor din camerele nefolosite.

O soluție este reglarea temperaturii în funcție de utilizarea fiecărei încăperi, fără a permite răcirea excesivă a pereților. De asemenea, limitarea umidității produse în interior poate contribui la prevenirea condensului. Folosirea hotei și a ventilatorului din baie, precum și evitarea uscării unor cantități mari de rufe în camere închise pot reduce acumularea vaporilor de apă.

Un alt aspect important este izolarea locuinței. Pereții exteriori insuficient izolați pot avea suprafețe interioare mult mai reci decât aerul din cameră, ceea ce favorizează condensul.

În cazul în care mucegaiul apare repetat, chiar și după curățare, trebuie identificată cauza umezelii. Aceasta poate fi legată de ventilație, de punțile termice sau de infiltrațiile de apă. Pe timpul iernii, prevenirea mucegaiului presupune un echilibru între încălzire, ventilație și controlul umidității. Economiile făcute prin menținerea unor camere foarte reci pot deveni problematice atunci când favorizează apariția condensului și deteriorarea pereților.