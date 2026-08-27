Tragerea apei cu capacul toaletei ridicat poate dispersa în aer particule fine și microorganisme din vas, un fenomen cunoscut în literatura științifică drept „toilet plume” sau aerosolul produs de toaletă, potrivit publicației Science Direct.

Cercetările arată însă că închiderea capacului poate reduce dispersia în anumite situații, fără să elimine complet contaminarea din baie.

Este un gest banal, repetat de mai multe ori pe zi, dar modul în care tragem apa poate influența igiena din baie. În timpul spălării, turbulența apei poate proiecta picături extrem de mici în aer, iar acestea se pot depune ulterior pe suprafețele din apropiere.

Atunci când apa este trasă, forța jetului și mișcarea rapidă a apei din vas pot genera aerosoli. Aceștia sunt particule foarte mici de apă care pot conține microorganisme provenite din conținutul toaletei.

O analiză publicată de cercetători și arhivată de CDC arată că aerosolii pot fi produși în cantități importante în timpul spălării. Unele particule pot rămâne suspendate în aer, iar altele se pot depune pe suprafețe. Totuși, autorii subliniază că riscul exact de transmitere a bolilor prin acest mecanism nu este încă pe deplin stabilit.

Mai multe experimente au analizat diferența dintre tragerea apei cu capacul ridicat și cu acesta coborât. Un studiu publicat în 2025 în revista Building and Environment, care a analizat toalete cu funcție de bideu din spații publice, a raportat o depunere a aerosolilor de 2,27 ori mai mare atunci când capacul era lăsat deschis.

Alte cercetări au observat, de asemenea, că utilizarea capacului poate reduce numărul particulelor generate în timpul spălării, chiar dacă nu le elimină complet.

Practic, capacul poate funcționa ca o barieră parțială împotriva picăturilor și particulelor proiectate în exteriorul vasului.

Aici apare o nuanță importantă. Un studiu publicat în 2024 în American Journal of Infection Control a analizat contaminarea virală după tragerea apei, folosind un virus-surogat pentru virusurile enterice.

Rezultatele au arătat că închiderea capacului înainte de spălare nu a eliminat riscul contaminării suprafețelor din baie. Cercetătorii au concluzionat că poziția capacului, ridicat sau coborât, nu a făcut o diferență semnificativă în contaminarea anumitor suprafețe analizate în experiment.

Asta înseamnă că simplul obicei de a coborî capacul este util în anumite condiții, dar nu trebuie privit ca o metodă completă de dezinfectare a băii.

Problema este cu atât mai relevantă într-o baie mică, unde toaleta se află aproape de chiuvetă și de obiectele folosite zilnic.

Periuțele de dinți, prosoapele, recipientele pentru produse cosmetice sau alte obiecte aflate în apropierea toaletei pot intra în contact cu particule care se depun pe suprafețe. Din acest motiv, igiena regulată a băii rămâne la fel de importantă ca poziția capacului.

Studiul realizat de cercetătorii de la University of Arizona a indicat și importanța curățării și dezinfectării suprafețelor din baie, deoarece contaminarea nu este limitată strict la interiorul vasului de toaletă.

Câteva obiceiuri simple pot reduce expunerea la microorganisme: