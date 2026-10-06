José Alberto Crespo, un fotbalist amator din Argentina, este internat în stare critică după ce s-a prăbușit în timpul unui meci disputat la Neuquén. Transportul către spital a fost complicat după ce ușa din spate a ambulanței de la complexul sportiv nu s-a deschis, iar colegii l-au dus ulterior la spital cu o camionetă.

Incidentul s-a produs sâmbătă, 3 octombrie, la complexul sportiv Cubito din orașul argentinian Neuquén, în timpul unui meci din cadrul Torneo Don Pedro. Crespo, component al echipei La Banda de Judiciales, s-a prăbușit pe teren și a avut nevoie de intervenție medicală de urgență.

Potrivit relatărilor locale, o asistentă medicală aflată printre spectatori a intervenit și a început manevrele de resuscitare. Ulterior, fotbalistul a fost pregătit pentru transport, însă ambulanța disponibilă la complex nu a putut fi folosită pentru evacuarea sa în condițiile în care ușa din spate nu s-a deschis.

Problema tehnică a ambulanței a devenit unul dintre principalele puncte ale incidentului. Mai multe publicații locale au relatat că, în momentul în care Crespo urma să fie urcat în vehicul, ușa din spate era blocată.

Organizatorii Torneo Don Pedro au confirmat existența problemei, dar au oferit o versiune diferită asupra modului în care s-a desfășurat intervenția. Potrivit reprezentanților competiției, ambulanța se afla la fața locului și a ajuns la jucător la aproximativ două-trei minute după solicitare.

Organizația a susținut, de asemenea, că fotbalistul a suferit o convulsie pe teren și că a primit oxigen și asistență medicală. Reprezentanții turneului au negat că acesta ar fi suferit un stop cardiac în incinta bazei sportive.

În condițiile în care transportul cu ambulanța nu a putut fi realizat, colegii lui Crespo au decis să îl ducă la spital cu o camionetă privată.

Fotbalistul a fost transportat la Spitalul Bouquet Roldán, iar potrivit relatărilor publicate de presa locală, manevrele de resuscitare au continuat pe durata deplasării.

Unele relatări au indicat Spitalul Castro Rendón drept destinație, însă cele mai recente informații publicate de presa locală și alte surse indică Spitalul Bouquet Roldán. Din acest motiv, informația privind unitatea medicală trebuie tratată cu atenție.

După internare, starea lui José Alberto Crespo a fost descrisă ca fiind critică. Mai multe relatări au indicat că fotbalistul a suferit trei stopuri cardiace consecutive și că a fost internat în terapie intensivă, unde se află în comă farmacologică.

Neuquén. Drama en un torneo de fútbol amateur. José se desvaneció en medio de un partido y convulsionó. Mientras lo asistían sufrió 3 paros cardíacos. La ambulancia contratada no funcionaba y no podían abrir la puerta. Lo llevaron en la caja de una pick Up. Se encuentra grave. https://t.co/V9CNP69Ktg — Diego G (@gabrielediego) October 5, 2026

Informațiile disponibile public nu stabilesc însă cu certitudine momentul exact al celor trei stopuri cardiace. Organizația turneului susține că pe teren a avut loc o convulsie și că nu a existat un stop cardiac în acel moment, în timp ce alte relatări despre caz vorbesc despre trei stopuri cardiace în contextul transportului și al internării.

Incidentul de la Neuquén a generat noi discuții privind pregătirea pentru situații medicale grave la competițiile de fotbal amator.

Allegații lui Crespo și participanți la turneu au reclamat, potrivit presei locale, necesitatea unor protocoale de urgență mai clare, a unor echipamente adecvate și a unor mijloace de intervenție care să poată fi utilizate imediat în cazul unui stop cardiac. Printre solicitările menționate se numără și disponibilitatea unor defibrilatoare externe automate (DEA).

Pentru astfel de situații, timpul până la inițierea resuscitării și până la accesul la îngrijire medicală avansată poate fi esențial. În cazul de față, intervenția unei asistente aflate în public și decizia colegilor de a asigura transportul către spital au devenit elemente centrale ale relatărilor despre incident.

La 6 octombrie, informațiile publice disponibile indică faptul că José Alberto Crespo se află în continuare în terapie intensivă, în comă farmacologică și în stare critică. Familia, prietenii și colegii săi continuă să transmită mesaje de susținere și să se roage pentru recuperarea lui.

Cazul din Argentina rămâne urmărit atât prin prisma stării de sănătate a fotbalistului, cât și a modului în care a fost gestionată urgența medicală la complexul Cubito.