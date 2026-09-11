Dacă poți auzi vocea vecinilor mult mai clar atunci când intri în baie decât în celelalte camere, explicația poate fi ascunsă în instalațiile și structura clădirii, nu neapărat într-un perete foarte subțire, potrivit National Research Council Canada.

Băile sunt traversate frecvent de conducte, coloane de canalizare și alte instalații, iar acestea pot crea trasee prin care sunetul ajunge dintr-un apartament în altul.

În acustica clădirilor, fenomenul este cunoscut drept transmitere flancantă: sunetul nu trece obligatoriu direct prin peretele care separă două locuințe, ci poate ocoli această barieră prin elemente structurale, goluri tehnice, planșee sau instalații comune.

Cercetările în domeniu arată că aceste trasee pot avea o contribuție importantă la nivelul de zgomot perceput într-o încăpere.

Una dintre explicațiile cele mai probabile ține de coloanele de instalații. În multe clădiri, conductele de alimentare cu apă și cele de canalizare sunt grupate în zone tehnice care deservesc mai multe apartamente.

Atunci când o instalație traversează mai multe niveluri, vibrațiile și sunetele pot fi transmise prin conductă, prin elementele de fixare sau prin structura în care aceasta este montată. În cazul canalizării, zgomotul poate avea atât o componentă transmisă prin aer, cât și una transmisă prin structura clădirii.

Acest lucru explică și de ce zgomotul produs de apă, toalete sau instalații sanitare este o problemă cunoscută în acustica locuințelor colective. Un studiu realizat în clădiri rezidențiale a arătat că sistemele de alimentare și evacuare a apei pot transmite energia sonoră prin mai multe căi, inclusiv prin structură și prin aer.

Vocea vecinului nu trebuie neapărat să călătorească prin conducta de canalizare pentru a fi auzită în apartamentul tău. Mai frecvent, sunetul poate ajunge în baia ta printr-un ansamblu de căi indirecte.

De exemplu, un perete poate avea în spate o nișă tehnică, o coloană de instalații sau un spațiu gol. Dacă acesta nu este suficient de bine izolat, energia sonoră poate trece prin acel traseu și poate ajunge în încăperea ta.

În plus, trecerile pentru conducte, cabluri și alte instalații pot crea puncte vulnerabile în izolarea fonică. Chiar și atunci când peretele în sine are o performanță acustică bună, sunetul poate găsi o cale alternativă în jurul lui.

Există și un alt motiv pentru care fenomenul poate părea mai evident în baie: suprafețele dure reflectă sunetul.

Faianța, gresia, obiectele sanitare și alte suprafețe cu absorbție redusă pot face ca sunetul să persiste mai mult în încăpere. Într-o cameră cu covor, perdele, mobilier tapițat și alte materiale absorbante, aceeași voce poate părea mai puțin puternică.

Prin urmare, nu înseamnă neapărat că vecinul vorbește mai tare sau că peretele băii este neapărat mai subțire. Modul în care încăperea reflectă și distribuie sunetul poate influența foarte mult ceea ce percepe urechea.

Un perete dintre două camere poate fi o barieră acustică relativ eficientă, în timp ce instalațiile din apropiere pot crea o cale alternativă. În acest caz, problema nu este doar caracteristica peretelui, ci întregul ansamblu al construcției.

Specialiștii numesc aceste trasee „flanking paths”. Sunetul poate circula prin pardoseli, tavane, pereți adiacenți, goluri tehnice, conducte sau alte elemente comune ale clădirii. Ghidurile tehnice privind transmiterea sunetului în clădiri subliniază că, în anumite configurații, transmiterea flancantă poate deveni calea dominantă între două încăperi.

De aceea, simpla măsurare sau îngroșare a unui perete nu rezolvă întotdeauna problema. Dacă sunetul ajunge în baie pe o altă rută, intervenția asupra peretelui poate avea un efect limitat.

Există câteva indicii simple. Dacă auzi vocile mai clar în apropierea zonei unde se află coloanele de instalații, este posibil ca traseul acustic să fie asociat cu acea zonă.

Dacă zgomotul se modifică atunci când vecinii folosesc apa, trag apa la toaletă sau pornesc alte instalații, cauza poate fi legată de sistemul sanitar sau de modul în care conductele sunt prinse de structura clădirii.

În schimb, dacă vocile se aud aproximativ la fel în mai multe puncte ale locuinței, pot exista și alte trasee de transmitere, inclusiv prin planșee, pereți comuni sau spații tehnice.

Faptul că se aud conversații în baie nu demonstrează, de unul singur, că blocul este construit necorespunzător. Performanța acustică depinde de tipul construcției, materialele folosite, modul în care au fost executate îmbinările și instalațiile și de configurația apartamentelor.

Cercetările privind transmiterea sunetului în clădiri arată că detaliile de execuție și traseele secundare pot influența semnificativ izolarea fonică reală, chiar și atunci când elementul principal de separare are caracteristici acustice bune.

Pe scurt, motivul pentru care vecinii pot fi auziți mai clar prin baie decât prin ceilalți pereți este că baia concentrează instalații și spații tehnice care pot oferi sunetului căi alternative de propagare. La acestea se adaugă suprafețele dure, care reflectă sunetul și îl fac mai ușor de perceput.