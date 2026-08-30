Traficul este foarte aglomerat duminică, 30 august, pe DN1, între Predeal și Comarnic, unde șoferii care se întorc spre București circulă în coloană, iar timpul necesar pentru parcurgerea traseului poate depăși trei ore.

Cele mai mari probleme sunt semnalate în zonele Azuga și Bușteni, stațiuni traversate de mii de turiști care au ales muntele pentru ultimul weekend de vară.

Aglomerația este importantă pentru că DN1 reprezintă principala rută de legătură dintre Valea Prahovei și Capitală, iar circulația se intensifică în mod tradițional la finalul weekendurilor.

Potrivit informațiilor prezentate de Digi24, traficul este dificil pe mai multe sectoare ale DN1. Șoferii înaintează cu viteză redusă, iar în unele zone se circulă în coloană.

Problemele sunt mai vizibile în apropierea stațiunilor Azuga și Bușteni, unde numărul mare de mașini care se deplasează spre sud pune presiune pe infrastructura rutieră. Pe acest traseu, DN1 traversează localități și zone turistice intens circulate, ceea ce contribuie la apariția întârzierilor.

Potrivit estimărilor aplicațiilor de trafic, deplasarea dintre Predeal și București, pe o distanță de aproximativ 170 de kilometri, poate dura mai mult de trei ore.

Timpul de călătorie poate varia în funcție de evoluția traficului și de numărul de autoturisme care intră pe DN1 în cursul după-amiezii.

Pentru mulți turiști, aceasta este ultima zi a weekendului petrecut la munte, iar întoarcerea spre București are loc în același interval orar. Concentrarea unui număr mare de mașini pe aceeași rută produce ambuteiaje pe sectoarele deja cunoscute pentru problemele de trafic.

Polițiștii recomandă șoferilor să verifice condițiile de trafic înainte de plecare și să ia în calcul rute alternative, în funcție de destinație.

Printre variantele care pot fi folosite se numără DN1A, pe ruta Cheia – Ploiești, DN73, prin Bran, Câmpulung și Pitești, sau DN71, pe traseul Sinaia – Târgoviște – București.

Traficul de pe Valea Prahovei rămâne astfel una dintre principalele probleme pentru șoferii care se întorc duminică din stațiunile montane. Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să circule prudent, să păstreze distanța între vehicule și să adapteze viteza la condițiile de trafic.