Mașină cuprinsă de flăcări în Brașov. O persoană a fost găsită carbonizată

Un accident grav s-a produs joi seara, pe DN 1A, în zona Săcele, județul Brașov, după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă și a luat foc. În interiorul mașinii a fost găsită o persoană carbonizată, iar circulația se desfășoară alternativ, pe un singur fir, sub coordonarea polițiștilor, a anunțat Centrul Infotrafic.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că accidentul s-a produs pe DN 1A, în localitatea Săcele. Autoturismul a ieșit de pe șosea și a fost cuprins de flăcări.

După stingerea incendiului, în interiorul mașinii a fost identificată o persoană carbonizată.

Incendiul a fost lichidat.

Până în acest moment, autoritățile nu au transmis alte informații despre victima găsită în autoturism sau despre împrejurările în care s-a produs accidentul.

În zona accidentului, circulația rutieră se desfășoară pe un singur fir, alternativ.

Traficul este dirijat de polițiști, potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic.

Reluarea normală a circulației era estimată după ora 21.00.

Polițiștii din Brașov nu au comunicat, deocamdată, alte detalii despre accident.â

În astfel de cazuri, polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și ce a determinat autoturismul să părăsească partea carosabilă. În acest moment, autoritățile nu au comunicat dacă în accident a fost implicat un singur vehicul sau dacă au existat și alte persoane implicate.

Până la finalizarea intervenției și a cercetărilor la fața locului, traficul rutier în zonă se desfășoară cu restricții. Șoferii care circulă pe DN 1A trebuie să respecte indicațiile polițiștilor și semnalizarea temporară instituită în apropierea locului accidentului.

Deocamdată, nu au fost făcute publice informații privind identitatea persoanei găsite în autoturism sau alte date despre aceasta. Polițiștii din Brașov urmează să ofere informații suplimentare după finalizarea primelor verificări.

Cu astea ajungi destul de natural spre 300 de cuvinte, fără „umplutură” și fără să inventezi cauze, viteză, alcool sau alte detalii care nu sunt în sursă.