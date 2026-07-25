Șoferii care se deplasează spre stațiunile montane trebuie să știe că traficul este blocat pe DN73A, între Predeal și Râșnov, după ce un TIR s-a răsturnat pe carosabil și a blocat ambele sensuri de mers. Incidentul s-a produs în zona Pârâul Rece, iar restricțiile de circulație sunt în vigoare încă din cursul nopții, potrivit DRPD Brașov.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, circulația pe DN73A este complet oprită în zona Pârâul Rece din cauza autocamionului răsturnat.

„TRAFIC BLOCAT pe DN73A, între Predeal și Râșnov! Traficul este blocat încă de azi noapte în zona Pârâul Rece după ce un TIR s-a răsturnat pe carosabil și a blocat ambele sensuri de mers.”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.

Pentru a evita zona, șoferii sunt îndemnați să aleagă varianta DN1.

„În acest moment circulația este deviată pe DN1, Predeal - Brașov”, au anunțat reprezentanții DRDP Brașov.

Șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență, să urmeze rutele stabilite de autorități și să respecte indicațiile echipajelor prezente la locul incidentului.

Vineri după-amiază, traficul rutier a fost blocat pe autostrada A1, în zona Margina, pe sensul de mers spre Deva, în urma unui accident rutier în care au fost implicate trei vehicule.

Din primele informații, în coliziune au fost implicate un autotren, un autoturism și un trailer auto.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara, autoritățile au estimat că circulația a fost reluată în condiții normale în jurul orei 18:30.

La începutul acestei săptămâni, traficul rutier a fost grav afectat pe DN1, în zona localităților Breaza și Cornu, după ce aluviunile și surparea unui versant au blocat circulația pe una dintre cele mai importante artere rutiere din țară.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), la Breaza, scurgerile de pe versanți au adus aluviuni pe carosabil, ceea ce a dus la blocarea traficului.

În același timp, în dreptul localității Cornu, un versant s-a prăbușit pe DN1 în urma precipitațiilor abundente, blocând ambele sensuri de mers. Echipele de intervenție de la ISU București-Ilfov și USISU Ciolpani au fost mobilizate pentru gestionarea situației, însă deplasarea acestora spre zona afectată s-a desfășurat cu dificultate.