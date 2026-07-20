DN1, inundat după ploile torențiale. Cozi kilometrice la Comarnic

Ploile puternice căzute luni după-amiază în județul Prahova au provocat scurgeri de pe versanți și au acoperit mai multe porțiuni ale DN1, în zona Comarnic–Nistorești. Polițiștii rutieri și angajații primăriei intervin pentru curățarea carosabilului, în timp ce cozile de mașini se întind pe mai mulți kilometri.

Apa a ajuns luni pe DN1, după ploile abundente înregistrate în județul Prahova. În mai multe puncte, șoseaua a fost acoperită de apă, noroi și pietre aduse de pe versanți, iar circulația se desfășoară cu mare dificultate.

În zonă au ajuns polițiștii rutieri și angajații primăriei, care încearcă să îndepărteze aluviunile și să elibereze partea carosabilă. Problemele ar putea continua și în următoarele ore, în condițiile în care precipitațiile au fost puternice, iar apa continuă să se scurgă de pe versanți.

Coloanele de autoturisme se întind pe mai mulți kilometri, iar șoferii înaintează foarte greu.

Ploile torențiale au produs primele probleme în mai multe regiuni ale țării. În cursul după-amiezii, o viitură a afectat orașul Comarnic, iar traficul de pe DN1 a fost blocat în dreptul localității Nistorești din cauza aluviunilor ajunse pe carosabil, potrivit informațiilor transmise de șoferii aflați în zonă.

Imaginile distribuite pe grupurile dedicate traficului arată porțiuni de șosea acoperite de pietriș, noroi și resturi transportate de apă. Circulația este serios afectată, iar în mai multe puncte din Comarnic au fost semnalate acumulări de apă și scurgeri puternice de pe versanți.

Inundațiile s-au produs în condițiile în care Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru luni avertizări Cod galben și Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, valabile până la ora 22:00.

Meteorologii au anunțat averse torențiale, vijelii cu rafale care pot ajunge la 90 de kilometri pe oră, grindină și cantități importante de apă. Astfel de fenomene pot favoriza apariția viiturilor locale și a inundațiilor rapide.