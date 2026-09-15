O ușă trântită cu putere poate produce un zgomot suficient de intens pentru a fi auzit în mai multe apartamente, inclusiv la etaje diferite, deoarece energia loviturii nu se propagă doar prin aer, ci și prin elementele structurale ale clădirii, potrivit British Standard. Fenomenul este mai evident în blocurile în care pereții, planșeele și tocurile ușilor sunt rigid conectate între ele.

În momentul în care ușa ajunge brusc în toc, are loc un impuls mecanic de scurtă durată. Acesta generează atât unde sonore în aer, cât și vibrații care pot fi transmise către perete, podea și alte elemente ale construcției. Standardele de acustică tratează trântirea ușilor drept o formă de zgomot de impact, iar zgomotul structural se poate deplasa pe distanțe mai mari decât ar sugera poziția sursei.

O ușă care se închide lent transferă relativ puțină energie către construcție. În schimb, atunci când este împinsă rapid și lovește tocul, energia cinetică se transformă într-un impuls mecanic.

O parte din energie se transformă în sunet, iar o altă parte pune în vibrație tocul, peretele și elementele conectate de acesta. Dacă ușa este grea și închiderea este bruscă, impulsul poate fi mai pronunțat.

Din acest motiv, cineva aflat într-un alt apartament poate percepe nu doar un „bufnet”, ci și o vibrație scurtă. În anumite situații, pot fi auzite sau simțite inclusiv obiecte care vibrează ușor, precum mobilierul, geamurile ori diverse elemente fixate de pereți.

Într-un bloc, elementele construcției nu sunt independente. Pereții, planșeele și structura de rezistență formează un ansamblu conectat, iar vibrațiile pot urma ceea ce în acustică se numesc căi directe și căi laterale („flanking paths”).

O parte din energie poate circula prin peretele în care este montat tocul, apoi către planșee sau către alte componente ale clădirii. Acestea pot ajunge să vibreze și să retransmită sunetul în alte spații.

Autoritățile britanice care oferă recomandări privind izolarea fonică explică faptul că zgomotul transmis structural poate apărea prin pereți, podele și alte elemente ale construcției, iar transmiterea poate avea loc atât direct, cât și pe trasee indirecte.

Acest mecanism explică de ce sursa unui zgomot nu este întotdeauna acolo unde pare că se aude. Într-un bloc, un sunet produs lângă casa scării sau într-un apartament poate fi perceput într-o altă încăpere, uneori la o distanță considerabilă.

Un alt factor important este nivelul zgomotului de fond. Ziua, sunetele provenite de la trafic, conversații, aparate electrocasnice sau activitatea obișnuită din clădire pot masca parțial un zgomot scurt.

Noaptea, când mediul este mult mai liniștit, aceeași trântire poate ieși imediat în evidență. Ghidurile privind evaluarea zgomotului arată că efectul unui zgomot poate fi mai pronunțat atunci când nivelul de fond este redus și că, pentru sursele discontinue, contează inclusiv numărul și caracterul episoadelor de zgomot.

De aceea, o ușă care în timpul zilei abia este observată poate deveni extrem de deranjantă atunci când este trântită în timpul nopții.

Nu toate blocurile transmit zgomotul în același mod. Materialele folosite, rigiditatea îmbinărilor, grosimea pereților și planșeelor, finisajele și modul în care sunt montate ușile influențează transmiterea sunetului.

În clădirile cu elemente mai ușoare, izolarea la frecvențe joase poate fi mai slabă în anumite situații. De asemenea, punctele mai vulnerabile ale anvelopei și ale compartimentării pot contribui la transmiterea zgomotului.

Există și situații în care zgomotul produs de uși sau sertare poate deveni problematic în special atunci când încăperea în care se produce este lipită de o cameră sensibilă la zgomot, cum ar fi un dormitor. Ghidurile de evaluare acustică ale clădirilor rezidențiale menționează explicit trântirea ușilor și sertarelor printre sursele de zgomot de impact care pot fi transmise între spații.

O măsură simplă este montarea sau reglarea unui amortizor de închidere, astfel încât ușa să nu ajungă cu viteză mare în toc. Garniturile elastice și elementele care atenuează contactul pot reduce, de asemenea, impulsul mecanic.

În cazul ușilor comune, amortizoarele și elementele de protecție împotriva lovirii sunt recomandate tocmai pentru limitarea zgomotului produs la închidere.

Pentru probleme persistente de transmitere a zgomotului, soluția depinde de traseul pe care acesta îl urmează. Izolarea unei singure suprafețe nu este întotdeauna suficientă, deoarece sunetul poate ajunge în încăpere pe căi structurale indirecte.