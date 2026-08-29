Republica Moldova. Mulţi cred că clădirea care găzduieşte Primăria municipiului Chişinău, declarat monument de arhitectură ocrotit de stat, a fost construită la începutul secolului trecut după proiectul lui Alexandru Bernardazzi. Adevărul este că această clădire a fost construită în perioada sovietică după proiectul unui alt arhitect.

De fapt, clădirea a fost reconstruită de la temelie de două ori. O dată de autorităţile române şi o dată de autorităţile sovietice. Fiind de două ori distrusă de armata roşie.

La sfârşitul secolului XIX, pe locul unde astăzi se află Primăria Chişinău era o staţie de pompieri. Primarul de atunci al Chişinăului, Karol Schmidt, a inițiat construirea unui nou sediu pentru Duma orașului pe locul ocupat de stația de pompieri.

Proiectarea a fost încredințată arhitectului orașului de atunci, Mitrofan Elladi. Iar renumitul arhitect Alexandru Bernardazzi a supravegheat construcția, care a fost finalizată definitiv în 1902.

După „eliberarea” din 1940, fiind nevoite să se retragă în 1941, trupele sovietice au aplicat „tactica pământului pârjolit”. Ruşii distrugeau tot ce lăsau în urmă. Astfel, în 1941 clădirea Primăriei a fost aruncată în aer de trupele sovietice în retragere.

Administrația română a reușit să refacă edificiul până în 1944. Dar în luna august al aceluiași an, în timpul operațiunii Iași-Chișinău, clădirea iarăși a fost distrusă aproape până în temelii în urma bombardamentelor aeriene ale trupelor sovietice.

Clădirea Primăriei a fost atât de distrusă, că nici nu se punea în discuţie restabilirea ei. Mai ales că în acea perioadă era promovat realismul socialist în toate domeniile de creaţie.

Norocul a fost în perioada 1944-1951 arhitect-șef al orașului Chishinău a fost Robert Kurtz, de etnie germnă, născut în Osetia de Nord, dar şcolit la Bucureşti. Kurtz era apreciat şi protejat de arhitectul sovietic Alexei Şciusev, cel care a proiectat maozaleul în care este păstrată mumia lui Vladimir Ulianov (Lenin).

Robert Kurtz era pasionat de tradițiile moldovenești de arhitectură populară. Și-a dedicat întreaga viață reconstrucției orașului Chișinău.

Anume Robert Kurtz este cel care a insistat şi s-a ocupat, în perioada 1946–1948, de restabilirea clădirii Primăriei Chişinău. El s-a inspirat din fotografiile păstrate, pentru a restabili fațada cât mai aproape posibil de varianta originală. În 1951, administrația a revenit în clădire, fiind astfel dată în exploatare.

Singura diferență este că la capătul clădirii, deasupra intrării principale, au fost ridicate turnuri mai mici decât cele de pe clădirea iniţială.