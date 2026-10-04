Grupul format prin fuziunea Paramount-Skydance cu Warner Bros. Discovery va purta numele Skydance Corporation, a anunțat directorul general David Ellison, după ce o instanță americană a aprobat finalizarea tranzacției, evaluată la 110 miliarde de dolari. Noua companie va reuni unele dintre cele mai cunoscute branduri din industria divertismentului, printre care CBS, CNN, HBO Max și Paramount, potrivit Reuters.

David Ellison a explicat că alegerea denumirii urmărește să ofere grupului o identitate proprie, fără să afecteze notorietatea studiourilor Paramount și Warner Bros. Noul conglomerat va deține francize cinematografice importante, precum „Mission: Impossible” și „Harry Potter”, dar și rețele de televiziune și platforme de streaming cu audiențe internaționale.

„Nu am dorit niciodată ca o nouă identitate corporativă să diminueze, să modifice sau să eclipseze vreuna dintre ele”, a afirmat Ellison. „Am vrut un nume care să ofere companiei rezultatei o identitate proprie, permiţând în acelaşi timp Paramount şi Warner Bros, precum şi tuturor brandurilor noastre extraordinare, să rămână în prim-plan.”

Schimbarea oficială a denumirii juridice în Skydance Corporation este programată pentru 6 octombrie, potrivit documentelor depuse la autoritățile de reglementare. Tot atunci, acțiunile de Clasa B ale companiei urmează să fie transferate de pe Nasdaq la Bursa de Valori din New York (NYSE).

Titlurile vor fi tranzacționate sub simbolul „SKYD”, în locul actualului „PSKY”, marcând astfel o nouă etapă pentru grupul rezultat din fuziune.

Ross Benes, analist senior la Emarketer, consideră că alegerea numelui reflectă și influența pe care David Ellison o va avea asupra industriei media.

„Numele este determinat de orgoliu. Le aminteşte tuturor că cele mai emblematice branduri de la Hollywood răspund în faţa lui Ellison şi că firma lui este cea care a câştigat”, a spus Benes.

Aprobarea tranzacției de către o instanță americană a venit după mai multe luni de incertitudine juridică. Miercuri, judecătorii au emis un ordin care permite Paramount-Skydance să finalizeze achiziția Warner Bros. Discovery, în urma unui acord încheiat pe 21 septembrie cu un grup de 12 state americane, condus de California.

Autoritățile din aceste state au încercat să blocheze fuziunea, susținând că formarea unui conglomerat media de asemenea dimensiuni ar putea duce la creșterea prețurilor pentru filme și programe de televiziune.

Decizia instanței permite însă continuarea tranzacției, care va reuni studiouri de producție, posturi de televiziune și platforme de streaming importante la nivel mondial.

David Ellison l-a numit pe Ynon Kreiz, directorul general al Mattel, în funcția de co-director general al noului grup. Kreiz va coordona activitățile curente și procesul de integrare a celor două companii, în timp ce Ellison se va ocupa de strategia generală și de direcția creativă.

Noua conducere va avea de gestionat provocări financiare importante, în condițiile în care grupul urmărește economii de aproximativ 6 miliarde de dolari. În același timp, compania va trebui să gestioneze datorii cumulate estimate la aproximativ 80 de miliarde de dolari.

Fuziunea creează unul dintre cele mai mari grupuri din industria globală de divertisment, cu un portofoliu extins de producții cinematografice, televiziune și servicii de streaming.