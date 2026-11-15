Controlul dispozitivelor electronice fără tastatură, mouse sau comenzi vocale ar putea deveni o alternativă reală la metodele clasice de utilizare a computerelor. O companie de neurotehnologie din Lituania dezvoltă un sistem care combină semnalele electrice ale creierului cu mișcările ochilor pentru a transmite comenzi către dispozitive.

Tehnologia a fost prezentată sâmbătă, la un eveniment dedicat inovațiilor, organizat de Muzeul Național al Lituaniei. Proiectul aparține companiei AXLminds și are la bază o interfață creier-computer neinvazivă, care urmărește să transforme activitatea cerebrală în instrucțiuni pe care echipamentele electronice le pot interpreta.

Sistemul dezvoltat de AXLminds utilizează senzori amplasați la exteriorul capului, care detectează semnale electrice generate de activitatea creierului. Informațiile sunt prelucrate ulterior de un program informatic, care identifică anumite tipare și le asociază cu diferite comenzi.

Spre deosebire de tehnologiile care presupun introducerea unor electrozi în creier, utilizate inclusiv pentru a le permite persoanelor paralizate să controleze dispozitive electronice, soluția lituaniană nu necesită intervenții chirurgicale.

Mișcările ochilor completează comenzile transmise prin activitatea cerebrală. Astfel, utilizatorii ar putea selecta și accesa diferite funcții fără să atingă tastatura, mouse-ul sau ecranul și fără să folosească vocea.

Tehnologia nu presupune citirea gândurilor în sensul obișnuit al expresiei. Sistemele de acest tip identifică modele specifice ale activității cerebrale și le transformă în comenzi prestabilite.

Planurile companiei AXLminds vizează și integrarea sistemului în ochelarii inteligenți, dispozitive care pot afișa informații direct în câmpul vizual al utilizatorului.

Prin combinarea semnalelor cerebrale cu mișcările ochilor, anumite funcții ar putea fi accesate fără apăsarea butoanelor sau atingerea unui ecran. O asemenea soluție ar putea fi utilă în special persoanelor cu mobilitate redusă, pentru care utilizarea dispozitivelor convenționale poate reprezenta o dificultate.

Proiectul companiei lituaniene a fost prezentat la TECH Days, eveniment desfășurat în perioada 14-15 noiembrie, la House of Histories, spațiu expozițional al Muzeului Național al Lituaniei din Vilnius.

Manifestarea reunește cercetători, artiști și tineri inventatori, care prezintă tehnologii aflate în dezvoltare și explică principiile științifice pe care acestea se bazează.

Printre proiectele expuse se numără și SafeClip, un dispozitiv creat de o echipă formată dintr-un elev de liceu și doi studenți. Acesta poate fi atașat la cureaua unei căști de motocicletă și emite un semnal sonor dacă sistemul de prindere nu este fixat corespunzător.

Vizitatorii pot testa și roboți utilizați în competiții, cu dimensiuni de 25 și 45 de centimetri, precum și modele construite din piese LEGO.

Programul include și demonstrații despre tehnologii deja utilizate în industrie, dar mai puțin cunoscute publicului larg.

Unul dintre exemple îl reprezintă oglinzile speciale pentru sistemele laser. Unele dintre acestea au dimensiuni comparabile cu o monedă, însă pot costa sute de euro.

Prețul este justificat de precizia procesului de fabricație și de straturile microscopice aplicate pe suprafața oglinzilor, de sute de ori mai subțiri decât un fir de păr. Acestea permit controlul foarte precis al luminii laser.

Tehnologia laser este utilizată inclusiv la tăierea sticlei foarte subțiri folosite pentru ecranele telefoanelor inteligente. De asemenea, sistemele bazate pe lumină laser au un rol important în transmiterea datelor prin rețelele de fibră optică.

La TECH Days sunt organizate și experimente de fizică bazate pe electricitate, mecanică și azot lichid. Printre demonstrații se numără și cele care prezintă fenomenul de levitație.

Programul cuprinde ateliere de animație, unde participanții pot descoperi cum imaginile statice, prezentate succesiv, creează impresia de mișcare. De asemenea, sunt organizate prezentări despre evoluția astronomiei, de la primele observații ale cerului până la descoperirea expansiunii Universului.

Evenimentul face parte dintr-o inițiativă a Muzeului Național al Lituaniei dedicată invențiilor și progreselor tehnologice, care include domenii precum robotica, explorarea spațiului și biotehnologia.

„Ne dorim în special ca tinerii și copiii să înțeleagă că inovația poate începe cu o întrebare care contează pentru ei personal”, a explicat Simona Širvydaitė-Šliupienė, coordonatoarea expoziției.

Organizatorii urmăresc să prezinte publicului atât rezultatele cercetării, cât și etapele experimentale, încercările nereușite și ideile care contribuie la dezvoltarea noilor tehnologii.