Ultimul cetățean al URSS. Serghei Krikaliov și povestea omului care a rămas „sus” în timp ce imperiul se prăbușea jos

Pe 19 mai 1991, Serghei Krikalev decola de pe cosmodromul Baikonur cu destinația: stația spațială Mir, într-o misiune care, conform planificărilor oficiale, ar fi trebuit să dureze cinci luni. La acea dată, Uniunea Sovietică era încă un nume recunoscut pe harta lumii, o superputere în derivă, dar cu instituții care încă funcționau sub greutatea inerției.

Însă istoria avea să îi rezerve un destin neașteptat, transformându-l în protagonistul involuntar al unei drame geopolitice care a depășit orice scenariu SF.

Povestea lui Krikaliov nu este doar o notă de subsol în manualele de istorie, ci o cronică fascinantă despre izolare, reziliență și absurdul istoric trăit la 400 de kilometri deasupra haosului terestru. Când a părăsit solul, lumea pe care o cunoștea se afla deja în pragul disoluției, însă pentru cosmonautul sovietic viața de la bordul stației Mir urma un program riguros, dictat de protocoalele stricte ale unei epoci care se sfârșea discret.

Pe măsură ce lunile treceau și tensiunile politice din Moscova escaladau, Krikaliov a continuat să execute experimente științifice și să mențină funcționalitatea stației, neștiind că, în fiecare zi, în timp ce orbita Pământul, țara sa se fărâmița sub greutatea propriilor contradicții.

În vara anului 1991, URSS nu mai era nici pe departe forța tehnologică și militară de odinioară, fiind măcinată de crize economice profunde și tensiuni etnice care dădeau în clocot în republicile unionale. În acest context instabil, programul spațial sovietic, odată mândria necontestată a Moscovei, a devenit una dintre primele victime ale austerității bugetare.

Kremlinul pur și simplu nu mai avea resursele financiare necesare pentru a susține rotația echipajelor.

Decizia de a-l menține pe Krikaliov pe orbită a fost una de natură economică, deși, în spatele ei, se ascundea un eșec politic masiv. Pentru a face rost de valută, oficialii au început să „vândă” locuri pe stația Mir pentru misiuni comerciale internaționale, o mișcare disperată care a împins și mai departe data întoarcerii cosmonautului.

Din spațiu, Krikaliov privea cum harta lumii se redesenează, mărturisind cu o resemnare amară într-unul dintre puținele sale mesaje radio că situația din țară era atât de dificilă, încât simpla supraviețuire a programului spațial devenise prioritatea principală.

Într-un mediu închis, unde aerul reciclat și zgomotul constant al ventilatoarelor devin singurul fundal sonor al existenței, Krikaliov trebuia să se concentreze pe mentenanța tehnică a stației. Stația nu era doar un laborator, ci o mașinărie complexă care necesita reparații constante.

În lunile de prelungire a misiunii, el a învățat să gestioneze defecțiunile sistemelor de susținere a vieții, transformându-se treptat dintr-un simplu operator într-un tehnician capabil să improvizeze cu resursele limitate de care dispunea. Situația a devenit critică în momentul în care bugetele sovietice s-au prăbușit total, transformând misiunea sa într-o problemă logistică aproape imposibil de gestionat pentru o conducere guvernamentală care nu mai știa dacă mai reprezintă un stat sau doar o listă de intenții.

Perspectiva de a-l abandona pe orbită pe cel mai experimentat inginer al lor a planat ca o umbră peste negocierile internaționale. În timp ce el își monitoriza instrumentele de bord, la televizoarele din întreaga lume se derulau imagini cu prăbușirea statuilor lui Lenin, declanșarea puciului de la Moscova și, în cele din urmă, semnarea actelor de dizolvare a URSS.

El a fost nevoit să asculte, prin intermediul transmisiunilor radio fragmentate, cum numele orașelor se schimbau în timp real, cum autoritatea sub care jurase să servească înceta să mai existe și cum țara în care se născuse și pentru care fusese antrenat devenea un obiect de studiu istoric.

Această stare de incertitudine a fost exacerbată de faptul că Baikonur, situat în noul Kazahstan independent, a trecut sub o jurisdicție nesigură, punând la îndoială însăși capacitatea de lansare a unei rachete de recuperare. Krikaliov a rămas astfel captiv într-o bulă temporală, fiind, în mod ironic, cel mai singuratic om din univers, un cetățean al unei entități politice care nu mai era recunoscută oficial de comunitatea internațională, totul în timp ce încerca să gestioneze defecțiunile tehnice ale unei stații spațiale din ce în ce mai obosite și mai puțin aprovizionate.

Existau momente în care contactul radio cu Centrul de Control de la Moscova era intermitent, iar pentru lungi perioade de timp, el se afla într-o tăcere absolută, navigând prin umbra Pământului într-o cabină care devenise, în esență, ultima frontieră a unui imperiu dispărut.

Gândul la familie, la soția sa care îl aștepta acasă și la prietenii a căror viață fusese complet bulversată de tranziția la capitalismul sălbatic din Rusia anilor '90, a fost singura sa legătură cu umanitatea. Krikaliov nu a cedat sub presiunea psihologică, continuând să raporteze datele științifice chiar și atunci când nu era sigur dacă acele rapoarte mai ajungeau la cineva care să le înțeleagă relevanța.

După 311 de zile petrecute la bordul stației Mir, Serghei Krikaliov a revenit pe Pământ pe 25 martie 1992. Când capsula Soiuz a aterizat în stepele Kazahstanului, el a fost extras din cabină în timp ce structurile de stat care îl trimiseseră în misiune încetaseră să mai funcționeze.

Imaginea sa de la întoarcerea unui om care a părăsit orbita unei superputeri pentru a păși pe solul unui stat aflat în plin proces de reconfigurare teritorială și politică a marcat sfârșitul unei ere în istoria aeronauticii.

Krikaliov a fost, în acele ultime luni, singurul reprezentant al unei autorități sovietice deja inexistente pe hartă, fiind nevoit să navigheze coordonatele unei stații spațiale într-un moment în care administrarea programului fusese preluată de noua realitate rusească.

Experiența sa a rămas documentată ca un punct de referință în cronica prăbușirii Uniunii Sovietice, fiind martorul direct al tranziției de la regimul sovietic către noua ordine politică, totul dintr-o perspectivă exterioară, izolată de schimbările bruște care au rescris harta și instituțiile fostului stat.