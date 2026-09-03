Spațiul cosmic devine tot mai important pentru marile puteri, iar competiția dintre Statele Unite, China și Rusia se extinde dincolo de Pământ. Cele trei țări dezvoltă tehnologii care le permit să urmărească, să inspecteze și să manevreze sateliți, în timp ce lucrează și la sisteme prin care navele spațiale ale adversarilor ar putea fi perturbate sau distruse, arată Disinfo.md.

Miza este una importantă pentru orice viitor conflict militar. Sateliții asigură comunicațiile, navigația, supravegherea și transmiterea informațiilor necesare operațiunilor de pe Pământ. De aceea, capacitatea de a proteja propriile echipamente și de a afecta sateliții adversarului poate deveni decisivă.

China a făcut în iunie un pas important în această direcție. O mică navă spațială a fost lansată de pe un „avion spațial” chinezesc fără pilot și a efectuat manevre în apropierea unui alt satelit al Beijingului.

După ce a orbitat satelitul, nava s-a întors la bază. Detaliile misiunii au rămas în mare parte necunoscute, însă testul arată că Beijingul poate efectua operațiuni complexe în spațiu.

China nu este singura țară care dezvoltă astfel de tehnologii. Statele Unite au și ele o navă spațială fără pilot, iar cele două programe indică o competiție tot mai intensă pentru dezvoltarea unor capabilități militare pe orbită.

Unul dintre motivele pentru care aceste tehnologii sunt importante ține de posibilitatea ca un satelit să se apropie de o altă navă spațială. În timp de pace, o astfel de capacitate poate fi folosită pentru inspecții sau reparații. Într-un conflict, însă, același sistem ar putea fi folosit pentru supravegherea sau neutralizarea unui satelit advers.

China își extinde rapid și numărul de sateliți, iar unele dintre misiunile sale au demonstrat deja capacitatea de a captura dispozitive scoase din funcțiune și de a le muta pe alte orbite. Beijingul testează, în paralel, și tehnologii pentru realimentarea sateliților direct în spațiu.

Această capacitate ar permite navelor spațiale să rămână active mai mult timp și să efectueze mai multe manevre. Într-un posibil conflict, un astfel de avantaj ar putea conta foarte mult.

Washingtonul dezvoltă, la rândul său, sisteme capabile să afecteze sateliții adversarilor. În iunie, Forțele Spațiale ale SUA au anunțat desfășurarea unei arme electromagnetice terestre care poate perturba sau dezactiva anumite sisteme spațiale.

Astfel, un eventual război antisatelit nu s-ar purta doar pe orbită. Unele atacuri ar putea porni de la sol și ar putea viza comunicațiile sau funcționarea sateliților fără ca aceștia să fie distruși fizic.

Generalul Stephen Whiting, șeful Comandamentului Spațial al SUA, a avertizat în repetate rânduri că adversarii Washingtonului dezvoltă capacități prin care ar putea ataca sistemele spațiale americane încă de la începutul unui conflict pe Pământ.

Rusia urmărește aceeași direcție și dispune deja de sateliți capabili să se apropie de alte nave spațiale. Moscova lucrează însă și la sisteme mai periculoase.

Statele Unite susțin, încă din 2024, că Rusia dezvoltă o armă nucleară antisatelit. Folosirea unui asemenea sistem ar putea avea efecte asupra unui număr foarte mare de sateliți aflați pe orbita joasă a Pământului.

Pericolul nu ar veni doar de la explozie. Distrugerea sateliților ar putea produce cantități uriașe de resturi care ar rămâne pe orbită și ar pune în pericol alte nave spațiale.

Toate aceste evoluții arată că spațiul nu mai este privit doar ca o zonă pentru explorare și comunicații. Pentru Statele Unite, China și Rusia, orbita Pământului a devenit și un domeniu strategic în care trebuie câștigat un avantaj militar.

Un eventual conflict ar putea începe pe Pământ, dar primele lovituri ar putea viza sateliții de care depind armatele. Cine reușește să își păstreze comunicațiile și capacitatea de supraveghere ar putea avea un avantaj major.