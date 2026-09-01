Liderii statelor membre ale Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) au adoptat marți, la Bișkek, un set de 28 de documente, în timpul summitului dedicat împlinirii a 25 de ani de la înființarea organizației. Printre actele aprobate se află Declarația de la Bișkek, dar și un document dedicat consolidării cooperării pentru securitatea nucleară și securitatea fizică a instalațiilor nucleare. Putin, Xi Jinping și liderii OCS au semnat zeci de documente la Bișkek.

Summitul s-a desfășurat în capitala Kârgâzstanului între 30 august și 1 septembrie. La reuniune au participat lideri precum președintele rus Vladimir Putin, președintele chinez Xi Jinping și premierul indian Narendra Modi.

Declarația de la Bișkek a fost semnată marți dimineață, iar textul documentului a fost publicat pe site-ul Kremlinului. Actul marchează 25 de ani de la fondarea Organizației de Cooperare de la Shanghai și face o evaluare a evoluției organizației în această perioadă.

„De la înființare, Organizația a parcurs cu succes etapa istorică a formării sale instituționale și conceptuale și s-a impus ca o asociație multilaterală recunoscută pe scară largă și în plină dezvoltare, al cărei rol în procesele internaționale și regionale crește constant”, se arată în document.

Liderii statelor membre au apreciat contribuția OCS la securitatea regională, combaterea amenințărilor și dezvoltarea cooperării economice și umanitare. Declarația reafirmă și angajamentul statelor față de strategia de dezvoltare a organizației până în 2035.

Documentul subliniază că OCS nu reprezintă un bloc politico-militar și nu urmărește să se îndrepte împotriva altor state.

Șefii de stat reuniți la Bișkek au susținut necesitatea îmbunătățirii sistemului de guvernanță globală și au pledat pentru reformarea unor instituții internaționale.

Declarația acordă o importanță deosebită cooperării dintre OCS și Organizația Națiunilor Unite. Liderii consideră că dialogul cu ONU și cu structurile sale poate contribui la dezvoltarea durabilă și la intensificarea cooperării umanitare.

Unul dintre documentele semnate la summit vizează consolidarea parteneriatului multilateral pentru securitatea nucleară și securitatea fizică a instalațiilor nucleare.

Prin această declarație, statele membre își reafirmă interesul pentru cooperarea în domeniul protejării instalațiilor nucleare și pentru reducerea riscurilor asociate securității acestora.

Documentul face parte dintr-un pachet mai amplu de acorduri prin care țările OCS încearcă să își extindă cooperarea în domeniul securității și să își coordoneze acțiunile împotriva unor amenințări comune.

Printre cele 27 de documente adoptate în plus față de Declarația de la Bișkek se află regulamentul pentru Centrul universal destinat combaterii provocărilor și amenințărilor la adresa securității statelor membre OCS.

Organizația urmărește, astfel, să creeze un mecanism comun pentru cooperarea dintre state în fața unor riscuri de securitate.

A fost aprobat și planul de cooperare pentru asigurarea securității informaționale internaționale în perioada 2026-2028. Documentul stabilește direcții de colaborare între state în domeniul securității informațiilor.

Liderii au adoptat și Planul de acțiune privind dezvoltarea porturilor și centrelor logistice ale statelor membre pentru perioada 2026-2030.

Măsura urmărește să faciliteze legăturile comerciale și logistice dintre țările organizației și să contribuie la dezvoltarea infrastructurii de transport.

În domeniul combaterii traficului de droguri, participanții au aprobat Regulamentul privind Comitetul Executiv al Centrului Antidrog al OCS. Actul stabilește modul de funcționare al organismului care coordonează cooperarea împotriva traficului de stupefiante în regiune.

Un alt document adoptat la summit stabilește că orașul Lahore din Pakistan va fi capitală turistică și culturală a OCS în perioada 2026-2027.

Decizia face parte din direcția de dezvoltare a cooperării umanitare și culturale dintre statele membre ale organizației.

Summitul de la Bișkek a reunit liderii statelor membre ale OCS și reprezentanți ai altor țări, în total 17 state participante la reuniunea de marți dimineață.

Organizația a fost înființată la 15 iunie 2001, la Shanghai, de Rusia, China, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan. India și Pakistan au devenit membre în 2017.

Iranul a devenit al nouălea membru al OCS la 4 iulie 2023, după ce deținuse statutul de observator din 2005. Aderarea sa a venit după ridicarea restricțiilor internaționale care îi limitaseră posibilitatea de a adera la organizații internaționale.