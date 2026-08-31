Președinții rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping au reafirmat luni apropierea dintre Moscova și Beijing, înaintea summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) din Kârgâzstan. Întâlnirea are loc într-un moment în care organizația își extinde influența, în timp ce mai multe dintre statele sale membre sunt implicate în conflicte militare sau dispute comerciale.

Putin și Xi s-au întâlnit la Bișkek, capitala Kârgâzstanului, înaintea reuniunii plenare a OCS, programată marți. La summit participă lideri și oficiali de rang înalt din cele zece state membre, între care Rusia, China, India, Iran și Pakistan.

Președintele rus a prezentat relația dintre Moscova și Beijing drept un exemplu pentru cooperarea dintre state, potrivit kremlin.ru.

„Cooperarea strategică dintre Rusia și China constituie un model de relații interstatale”, a declarat Vladimir Putin, menționând și aprofundarea colaborării în domeniul inovațiilor digitale, inclusiv în cel al inteligenței artificiale.

Xi Jinping a evidențiat, la rândul său, perspectivele dezvoltării relației dintre cele două țări. Liderul chinez a vorbit despre „perspectivele și mai promițătoare” ale cooperării sino-ruse, pe care le-a pus pe seama eforturilor comune ale celor două părți.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, Putin și Xi au discutat despre războiul din Ucraina doar „în mod superficial”. Cei doi lideri s-au întâlnit ultima dată în luna mai.

La summitul de la Bișkek este prezent și premierul indian Narendra Modi. Acesta a sosit la întâlnirea cu Vladimir Putin în aceeași mașină cu președintele rus. În timpul discuțiilor, Modi a reiterat necesitatea găsirii unei soluții pașnice pentru războiul din Ucraina.

„Ne îndreptăm în această direcție”, i-a răspuns Vladimir Putin. Declarațiile au fost făcute în condițiile în care armata rusă își intensifică atacurile asupra Ucrainei, iar conflictul continuă după mai bine de patru ani de la declanșarea invaziei ruse.

OCS reunește în prezent zece state membre: Belarus, China, India, Iran, Rusia, Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan, Pakistan și Tadjikistan.

Organizația pune accent pe cooperarea în domeniul securității și pe relațiile economice și este prezentată de Moscova și Beijing drept un element al unei lumi multipolare. Pe lângă membrii cu drepturi depline, OCS are 15 parteneri de dialog, printre care Turcia, Arabia Saudită și Qatar, precum și două state observatoare, între care Afganistanul.

Declarația fondatoare a organizației precizează că OCS „nu este o alianță îndreptată împotriva altor state”. În practică, însă, summit-urile organizației le oferă liderilor ruși și chinezi o platformă pentru a-și demonstra apropierea și pentru a promova o ordine internațională pe care o prezintă drept alternativă la dominația americană.

Ședința plenară a summitului este programată marți, sub egida președintelui Kârgâzstanului, Sadîr Japarov. Pe agenda reuniunii se află și o întâlnire bilaterală între Vladimir Putin și președintele iranian Massoud Pezeshkian.

Iranul este, la rândul său, un partener important pentru Rusia. Moscova și Teheranul și-au consolidat în ultimii ani cooperarea militară și comercială. În cadrul unei întâlniri cu Narendra Modi, Pezeshkian a declarat că prelungirea conflictului cu Statele Unite nu este în interesul Iranului și nici al regiunii.

„Suntem convinși că o continuare a războiului nu este nici în interesul nostru, nici în cel al regiunii”, a afirmat liderul iranian, după un nou schimb de lovituri în zona strâmtorii Ormuz.

Reuniunea OCS se desfășoară într-un context geopolitic complicat pentru organizație. Rusia este implicată în războiul din Ucraina, în timp ce Iranul se confruntă cu ofensiva israeliano-americană declanșată în februarie.

Mai multe state membre sunt implicate și în dispute comerciale, inclusiv ca urmare a tarifelor vamale americane aplicate produselor chinezești și indiene.

La sfârșitul lunii august, administrația americană a introdus și sancțiuni secundare împotriva unor parteneri comerciali ai Iranului, cu scopul declarat de a exercita presiuni economice asupra Teheranului.

China, unul dintre principalii importatori ai petrolului iranian, a avertizat că își va „apăra cu fermitate” interesele.

Iranul, supus sancțiunilor americane și internaționale încă de după Revoluția Islamică din 1979, susține în mod constant că presiunile economice și amenințările nu îi vor determina conducerea să renunțe la pozițiile sale.

OCS susține că statele care fac parte din organizație reunesc aproximativ 40% din populația lumii și generează circa 25% din PIB-ul global. Dimensiunea grupului nu elimină însă diferențele dintre membrii săi. Statele participante au interese economice și geopolitice diferite, iar între unele dintre ele există și tensiuni.

În acest context, summitul de la Bișkek oferă Rusiei și Chinei ocazia de a-și reafirma parteneriatul strategic, în timp ce organizația încearcă să își extindă rolul într-un sistem internațional aflat în schimbare.