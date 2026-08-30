Vladimir Putin și Xi Jinping urmează să se întâlnească la Bișkek, capitala Kârgâzstanului, în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), programat la începutul acestei săptămâni, potrivit Reuters.

Întâlnirea dintre președintele Rusiei și liderul Chinei are loc într-un moment marcat de conflicte internaționale și de consolidarea cooperării dintre Moscova și Beijing.

Cei doi lideri se numără printre participanții principali la reuniunea SCO din 2026, găzduită de Kârgâzstan. Summitul reunește lideri din mai multe state asiatice și eurasiatice, inclusiv India și Iran, iar pe agendă se află teme precum securitatea regională, cooperarea economică și situația internațională.

Potrivit informațiilor apărute înaintea reuniunii, Vladimir Putin și Xi Jinping vor avea o întâlnire bilaterală la Bișkek. Kremlinul a anunțat anterior că liderul rus va avea mai multe întrevederi bilaterale în timpul vizitei sale în Kârgâzstan.

Întâlnirea vine la doar câteva luni după vizita lui Vladimir Putin la Beijing, din luna mai 2026, când cei doi lideri au discutat despre cooperarea strategică dintre Rusia și China.

De această dată, discuțiile au loc în contextul unui summit regional important, la care participă mai mulți lideri ai unor state cu influență majoră în Asia și Eurasia.

Presa internațională a relatat că unul dintre subiectele importante ale discuțiilor ruso-chineze ar putea fi cooperarea energetică, inclusiv proiectul conductei de gaze Power of Siberia 2. Kremlinul a indicat că tema energiei se află printre domeniile importante ale relațiilor economice dintre cele două țări.

Rusia și China și-au aprofundat în ultimii ani relațiile comerciale și economice. Beijingul este unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai Moscovei, iar cooperarea în domeniul energiei a devenit o componentă importantă a relației bilaterale.

Organizația de Cooperare de la Shanghai este un bloc regional care reunește state din Asia și Eurasia și are ca obiective principale cooperarea în domeniul securității, economiei și relațiilor regionale.

La summitul de la Bișkek sunt așteptați lideri ai unor state membre și partenere, într-un moment în care regiunea este influențată de mai multe conflicte și tensiuni geopolitice. Potrivit relatărilor despre reuniune, organizația reprezintă o populație de aproximativ 3,4 miliarde de persoane, iar statele membre contribuie împreună cu aproximativ un sfert la economia mondială.

Întâlnirea de la Bișkek oferă Rusiei și Chinei o nouă ocazie de a discuta direct despre relațiile bilaterale și despre principalele dosare internaționale. Summitul SCO se desfășoară într-un context în care Moscova și Beijingul încearcă să își consolideze cooperarea economică și politică.

Discuțiile dintre Vladimir Putin și Xi Jinping sunt urmărite în special pentru eventualele anunțuri privind proiectele energetice și pentru mesajele pe care cei doi lideri le vor transmite în legătură cu evoluțiile internaționale.