Bettina Trump, soția lui Donald Trump Jr., a declarat că un om de afaceri rus apropiat de Vladimir Putin a suportat costurile pentru mai multe elemente ale celebrării nunții lor, inclusiv închirierea unei insule private și un spectacol de artificii. Umar Kremlev ar fi cheltuit sute de mii de dolari pentru petrecerile organizate după ceremonia de nuntă, potrivit unei investigații ProPublica.

Cei doi s-au căsătorit pe 21 mai, pe o insulă privată din Bahamas. Umar Kremlev, unul dintre invitați, ar fi plătit inclusiv pentru o a doua insulă, unde a fost organizată recepția, precum și pentru focurile de artificii.

„Prietenul nostru drag Umar a găzduit cu generozitate două seri extraordinare de sărbătoare pentru noi după nuntă. A fost un cadou de nuntă extraordinar de generos din partea unui prieten, pentru care am fost și rămânem profund recunoscători”, a scris Bettina Trump pe Instagram.

La eveniment au participat aproximativ 50 de persoane, printre care frații lui Donald Trump Jr., Eric, Ivanka și Tiffany. Președintele Donald Trump, Melania Trump și fiul lor Barron nu au fost prezenți.

Rămâne neclar de ce Donald Trump Jr., a cărui avere este estimată de Forbes la aproximativ 300 de milioane de dolari, nu a achitat personal costurile petrecerii. Un purtător de cuvânt al acestuia a declarat pentru ProPublica că Don Jr. și Kremlev s-au cunoscut prin pasiunea pentru vânătoare și sunt prieteni, fără să aibă relații de afaceri.

Kremlev, în vârstă de 43 de ani, conduce din 2020 Asociația Internațională de Box. Cu doar câteva zile înainte de nuntă, el se afla în China, într-o delegație care îl însoțea pe Vladimir Putin într-o vizită de stat, potrivit presei oficiale chineze.

Omul de afaceri rus se află și sub sancțiuni ucrainene din cauza legăturilor sale cu Putin. În martie 2020, președintele rus i-a acordat Medalia Ordinului „Pentru Merite față de Patrie”.

Bettina Trump a respins orice interpretare politică a cadoului. Ea a explicat că ceremonia propriu-zisă a fost destinată familiei, iar petrecerile ulterioare făceau parte dintr-un weekend deja planificat.

„Prietenia nu presupune un motiv politic. Generozitatea nu vine automat cu o agendă. Uneori, un cadou de nuntă este pur și simplu un cadou de nuntă”, a transmis ea.