Social

DNSC avertizează asupra riscurilor rețelelor Wi-Fi gratuite: datele personale și financiare pot fi expuse

Comentează știrea
DNSC avertizează asupra riscurilor rețelelor Wi-Fi gratuite: datele personale și financiare pot fi expuse
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Conectarea la rețele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele sau alte spații publice poate reprezenta un risc pentru securitatea datelor personale și financiare, averizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Cât de periculoase sunt rețelele Wi-Fi gratuite

Specialiștii explică felul în care rețelele publice de internet pot să fie exploatate de atacatori pentru interceptarea informațiilor sensibile sau pentru direcționarea utilizatorilor către pagini frauduloase.

Experții în securitate cibernetică de la DNSC recomandă o atenție sporită înainte de conectarea la o rețea wireless disponibilă în spații publice.

Printre semnalele care pot indica un potențial pericol se numără rețelele nesecurizate, care permit accesul fără verificări suplimentare, dar și denumirile generice sau suspecte, precum „Airport_Free_WiFi”.

Un alt semnal de alarmă, potrivit specialiștilor DNSC, îl reprezintă solicitarea unor date personale care nu par necesare pentru conectare.

De asemenea, utilizatorii ar trebui să fie precauți dacă, după conectarea la rețea, sunt redirecționați către site-uri necunoscute sau pagini cu un aspect îndoielnic.

Funcția de conectare automată la rețele Wi-Fi ar trebui dezactivată

Pentru a reduce riscurile, Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă dezactivarea funcției de conectare automată la rețelele Wi-Fi disponibile în apropiere.

Wi-Fi

Wi-Fi. Sursa foto. Pixabay

Atunci când este posibil, utilizatorii de internet ar trebui să verifice denumirea exactă a rețelei cu personalul aeroportului, hotelului, cafenelei sau al instituției sau companiei în care se află.

În cazul operațiunilor sensibile, precum tranzacțiile financiare sau accesarea conturilor importante, specialiștii DNSC recomandă folosirea funcției de date mobile a telefonului în locul unei rețele publice.

Autentificarea în doi pași, o măsură de precauție necesară

O măsură suplimentară de protecție pe internet este activarea autentificării în doi pași (2FA) pentru serviciile esențiale, mai recomandă experții.

DNSC atrage atenția că o rețea gratuită nu este automat și sigură, iar utilizatorii trebuie să fie atenți la informațiile pe care le transmit online, pentru a se feri de probleme.

„Vacanța înseamnă relaxare, dar și atenție la detalii. O conexiune gratuită nu ar trebui să te coste datele personale”, semnalează, în final, DNSC.

Stiri calde

22:41 - Perla sălbatică a Scoției. Destinația care atrage turiști din toate colțurile lumii

22:39 - Ce ascunde culoarea capacului de la sticla de apă. Cum recunoști produsul potrivit

22:26 - Cum eliberezi spațiu pe WhatsApp fără să pierzi conversațiile importante

22:19 - Farul Constanța a învins Corvinul Hunedoara

22:09 - Atacatorul din New York ce a strigat „Allahu Akbar”, cititor de Marx

22:02 - Fiica lui Adrian Păunescu, nemulțumită de cererea IICCMER privind înlăturarea bustului din Grădina Icoanei

21:55 - Piața auto a intrat într-o nouă eră. Interesul pentru automobilele electrice și hibride este în creștere

21:46 - Trei șefi din MoldATSA, arestați preventiv pentru 30 de zile

HAI România!

Ucraina-pacea imposibilă!

Ucraina-pacea imposibilă!

Spionul care a stat la masă cu Ceaușescu și regina Angliei

Spionul care a stat la masă cu Ceaușescu și regina Angliei

Cele două ipostaze ale sceleratului fanariot. Recitind dicționarul Khazar

Cele două ipostaze ale sceleratului fanariot. Recitind dicționarul Khazar

Proiecte speciale