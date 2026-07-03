DIICOT a anunțat vineri, 3 iulie 2026, extinderea cercetărilor în dosarul fraților Andrew și Tristan Tate. Procurorii îi cercetează pentru noi infracțiuni, printre care influențarea declarațiilor, sustragerea de sub sechestru, trafic de persoane, complicitate la trafic de minor și spălare a banilor, după ce în anchetă au apărut suspiciuni privind vânzarea unor autoturisme aflate sub sechestru și încercări de influențare a martorilor și victimelor.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au anunțat extinderea cercetărilor în două cauze penale reunite, în care sunt vizați doi inculpați, identificați de surse judiciare ca fiind Andrew Tate și Tristan Tate.

„La data de 03.07.2026, în continuarea activităţilor de urmărire penală ce se desfăşoară în două cauze penale reunite, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus extinderea cercetărilor cu privire la doi inculpaţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de influenţarea declaraţiilor în formă continuată, sustragerea de sub sechestru în formă continuată, trafic de persoane în formă continuată, complicitate la trafic de minor şi spălare a banilor în formă continuată, în modalitatea ascunderii”, a anunțat DIICOT.

În anchetă, procurorii susțin că unul dintre inculpați, cetățean britanic în vârstă de 39 de ani, ar fi încercat, în perioada ianuarie 2023 – ianuarie 2024, să determine două persoane vătămate și doi martori să își retragă declarațiile date în dosar.

Potrivit DIICOT, demersurile ar fi inclus amenințări cu procese civile și solicitarea unor despăgubiri foarte mari, dar și divulgarea unor documente care conțineau date personale ale victimelor. Anchetatorii susțin că, prin aceste acțiuni, „a fost pusă în pericol inclusiv siguranţa persoanelor vătămate şi a membrilor familiilor acestora”.

Procurorii mai arată că inculpatul ar fi încercat să îi convingă pe martori și pe persoanele vătămate să își schimbe declarațiile, promițându-le transport și cazare în București, precum și asistență juridică.

Scopul acestor demersuri ar fi fost retragerea declarațiilor date în dosar, refuzul de a mai depune mărturie sau formularea unor declarații neadevărate, susțin anchetatorii.

În același dosar, procurorii îl acuză pe inculpatul în vârstă de 39 de ani că ar fi înstrăinat mai multe autoturisme asupra cărora fusese instituit sechestru asigurator.

Ancheta arată că, deși mașinile îi fuseseră lăsate în custodie și avea obligația de a nu le înstrăina, acesta ar fi vândut, între mai și octombrie 2025, cinci autoturisme de lux către persoane și firme din Regatul Unit.

Procurorii susțin că prin aceste operațiuni ar fi fost încălcate obligațiile asumate în calitate de custode, iar bunurile ar fi fost sustrase de sub efectul măsurii asigurătorii.

Ancheta îl vizează și pe celălalt inculpat, cetățean britanic în vârstă de 37 de ani. Procurorii susțin că, în perioada 2018 – septembrie 2021, acesta ar fi recrutat trei tinere, pe care le-ar fi indus în eroare pretinzând că are o relație sentimentală cu ele, după care le-ar fi exploatat sexual prin constrângere emoțională, obligându-le să realizeze materiale pornografice și activități de videochat în beneficiul său.

„În sarcina acestuia s-a reţinut şi faptul că, având cunoştinţă de vârsta unei victime minore (17 ani la acea dată) recrutată de către coinculpat, în perioada noiembrie 2014 – decembrie 2021, l-a sprijinit pe acesta în activitatea exploatare sexuală a victimei, atât prin menţinerea în stare de inducere în eroare a victimei, dar şi prin administrarea conturilor de videochat ale persoanei vătămate, monitorizarea activităţii acesteia, precum şi a obiectivelor financiare impuse. Inculpaţii (membri ai aceleaşi familii) au obţinut astfel circa 1.530.000 dolari americani din exploatarea victimei”, au transmis anchetatorii.

Procurorii susțin și că, în perioada august 2023 – mai 2024, inculpatul ar fi încercat să influențeze 11 martore, prin acte de corupere și intimidare, pentru a nu da declarații sau pentru a face afirmații neadevărate în dosar.

Ancheta mai arată că acesta ar fi înstrăinat, în iunie 2025, un autoturism de lux aflat sub sechestru, deși avea obligația de a-l păstra în custodie.

DIICOT a anunțat că, în urma probelor administrate, a dispus instituirea măsurilor asigurătorii asupra a cinci autoturisme de lux deținute de cei doi inculpați.

Procurorii motivează că bunurile pot face obiectul confiscării speciale sau extinse și pot reprezenta o garanție pentru plata cheltuielilor judiciare și a eventualelor despăgubiri acordate victimelor.

Activitățile din dosar sunt desfășurate împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov.