Frații Tate se cred musafirii DIICOT: „E un privilegiu să fii invitat aici”

Frații Andrew și Tristan Tate s-au prezentat vineri dimineață la sediul DIICOT, unde au fost chemați de procurori în dosarul în care sunt cercetați pentru mai multe infracțiuni, inclusiv viol și trafic de persoane.

Imaginile cu cei doi la intrarea în sediul DIICOT au fost publicate pe Facebook de protestatarul Marian Ceaușescu, care a discutat cu frații Tate înainte ca aceștia să intre în instituție.

Întrebat de Marian Ceaușescu de ce a fost chemat la DIICOT, Andrew Tate a răspuns scurt: „Am venit la sediul corupției.”

La rândul său, Tristan Tate a făcut o declarație în ton ironic despre prezența la sediul procurorilor.

„Iubesc să fiu aici, este un privilegiu să fiu invitat aici. Fiecare oraș are aceste cluburi exclusiviste unde este greu să fii invitat. Cineva mi-a spus, când am venit în România, că dacă nu ai un dosar penal, asta înseamnă că ești sărac sau nu ești important”, a afirmat Tristan Tate.

Andrew și Tristan Tate sunt în continuare inculpați în dosarele instrumentate de DIICOT, însă sunt cercetați în stare de libertate.

În aprilie 2026, Tribunalul București a decis revocarea măsurii controlului judiciar dispuse împotriva celor doi, astfel că aceștia nu mai sunt supuși unor restricții preventive.

Totodată, pe 28 mai 2026, DIICOT a anunțat extinderea urmăririi penale în cazul lui Andrew Tate pentru infracțiunea de incitare la ură sau discriminare față de femei.