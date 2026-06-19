Tristan Tate, fratele influencerului britanic Andrew Tate, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT într-un nou dosar penal, disjuns din cauza principală. Alături de el va apărea în fața instanței și o complice, Georgiana Manuela Naghel. Cei doi sunt acuzați de acte de violență și agresiuni cibernetice asupra unei tinere care a refuzat să mai producă materiale cu caracter pornografic pentru rețeaua controlată de aceștia.

Conform strategiei de acuzare, rolurile au fost clar delimitate. Tristan Tate va fi judecat pentru instigare la lovire sau alte violențe, în timp ce Georgiana Manuela Naghel este acuzată de acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice și lovire sau alte violențe. Dosarul nou-format a fost înregistrat și se va judeca la Tribunalul Ilfov.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au anunțat oficial măsura printr-un comunicat emis vineri, precizând că „prin rechizitoriul din data de 18.06.2026, s-a dispus trimiterea în judecată a 2 inculpaţi, un bărbat (cetăţean britanic), în vârstă de 37 de ani şi o femeie (cetăţean român), în vârstă de 34 de ani”.

Anchetatorii au reconstituit cronologia evenimentelor și au stabilit că faptele au fost comise în toamna anului 2021, având ca scop direct intimidarea și pedepsirea victimei.

În ceea ce privește infracțiunile de natură cibernetică, DIICOT a reținut că, în luna octombrie 2021, Georgiana Manuela Naghel a accesat fără drept sistemul informatic protejat cu parolă al tinerei, care avea deja statutul de persoană vătămată în dosarul principal de trafic de persoane. Naghel a preluat controlul contului de socializare al victimei și, „în scop de răzbunare, a postat materialele pe care le-a obţinut prin această modalitate, care o înfăţişau pe victimă în ipostaze compromiţătoare”.

Dincolo de umilința publică din mediul online, refuzul tinerei de a mai colabora cu rețeaua a atras și agresiuni fizice în interiorul imobilului din județul Ilfov unde era adăpostită.

Conform probatoriului administrat de procurori, agresiunea fizică a fost declanșată în momentul în care tânăra a cerut să fie lăsată să plece. DIICOT menționează în actul de acuzare că, în octombrie 2021, în scopul „pedepsirii” aceleiaşi victime, care a refuzat să continue realizarea de materiale cu caracter pornografic şi a solicitat să i se permită plecarea din imobilul aflat în judeţul Ilfov, la instigarea lui Tristan Tate, Georgiana Manuela Naghel a exercitat acte de violenţă asupra persoanei vătămate.

Această nouă cauză penală reprezintă o ramificație a primului dosar de anvergură în care frații Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată inițial pe 20 iunie 2023, alături de două complice, Alexandra-Luana Radu și Georgiana Manuela Naghel. În acel dosar, acuzațiile vizau constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, viol și acces ilegal la sisteme informatice.

La acea vreme, anchetatorii au stabilit că membrii grupului recrutau zeci de tinere prin metoda „loverboy”, profitau de vulnerabilitatea lor și le transportau în diverse locații controlate. Acolo, fetele erau supravegheate strict și obligate să producă materiale pornografice care erau ulterior difuzate contra cost pe platforme online de profil.

Parcursul dosarului principal a suferit însă o blocare majoră în instanță. În decembrie 2024, judecătorii au decis anularea rechizitoriului inițial întocmit de procurori, trimițând întregul dosar înapoi la DIICOT pentru refacerea completă a urmăririi penale.

În prezent, procurorii DIICOT lucrează la refacerea actelor de urmărire penală din dosarul mamă și au extins cercetările. Astfel, lui Andrew Tate i-au fost aduse recent noi acuzații oficiale în cadrul anchetei reconfigurate: trafic de persoane, spălare a banilor și incitare la ură sau discriminare.