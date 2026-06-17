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Andrew Tate, audiat din nou la DIICOT

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Andrew Tate, audiat din nou la DIICOTAndrew și Tristan Tate Sursa foto: Dreamstime
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Influencerul Andrew Tate este audiat, din nou, la DIICOT, miercuri dimineața, potrivit unor surse judiciare citate de televiziunile de știri, la trei săptămâni după ce acuzațiile contra acestuia au fost extinse.

Dosar vechi, cercetări extinse

Dosarul a fost deschis la DIICOT în 2024, dar a fost retrimis procurorilor de o instanță.

Reamintim că, pe 28 mai, procurorii DIICOT au extins cercetările în dosarul în care sunt implicați frații Andrew și Tristan Tate, iar Andrew Tate este cercetat și pentru incitare la ură sau discriminare, în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, cetățeanul britanic ar fi promovat în social media, în perioada 2021-2024, mai multe discursuri prin care ar fi incitat publicul la ură și discriminare împotriva femeilor.

Frații Tate sunt acuzați încă din august 2024 de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, act sexual cu un minor, influențarea declarațiilor și spălare a banilor.

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Procurorii DIICOT au extins cercetările în dosarul lui Andrew Tate

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a transmis că procurorii Structurii Centrale au dispus extinderea cercetărilor pentru infracțiunea de incitare la ură sau discriminare, în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, noile acuzații îl vizează pe Andrew Tate, cetățean britanic în vârstă de 39 de ani.

„Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, un suspect (cetăţean britanic), în vârstă de 39 de ani, în perioada 2021 - 2024, prin mai multe discursuri promovate în social media, a incitat publicul la ură şi discriminare împotriva femeilor”, a anunțat DIICOT.

Instituția a precizat că activitățile judiciare sunt desfășurate împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov.

DIICOT

DIICOT. Sursă foto: Arhiva EVZ

Frații Tate, cercetați pentru mai multe infracțiuni

Frații Andrew și Tristan Tate sunt cercetați de DIICOT încă din august 2024 într-un dosar care vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, act sexual cu un minor, influențarea declarațiilor și spălare a banilor.

În comunicatul transmis joi, DIICOT a menționat că extinderea cercetărilor vine în continuarea activităților de urmărire penală desfășurate în acest dosar.

Procurorii au transmis că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege. DIICOT a reamintit și faptul că persoanele vizate de anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform Codului de Procedură Penală.

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