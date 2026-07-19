Joseph McBride, avocatul lui Andrew și Tristan Tate, a reacționat după arestarea celor doi în Statele Unite, susținând că noile acuzații formulate de autoritățile britanice au un caracter politic și exprimându-și încrederea că frații Tate vor fi eliberați.

„Lumea știe că Andrew şi Tristan sunt nevinovaţi. Duşmanii lor ştiu asta cel mai bine. Tocmai de aceea au fost atacaţi”, a transmis McBride într-un comunicat citat de BBC.

Avocatul a calificat noile acuzații formulate în Regatul Unit drept o „lovitură politică” și a susținut că acestea ar avea legătură cu o acțiune în defăimare deschisă de frații Tate în Statele Unite.

„Suntem încrezători că, odată ce un judecător competent va analiza faptele şi odată ce Departamentul de Justiţie va face faţă acestui abuz flagrant al propriei autorităţi, Andrew şi Tristan Tate vor fi eliberaţi. America nu face treburile murdare ale Marii Britanii”, a afirmat McBride.

Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă la Miami de autoritățile federale americane, a anunțat Serviciul Șerifilor Federali din SUA (US Marshals Service).

Potrivit The Guardian, mandatul de arestare este secret, iar acuzațiile nu au fost făcute publice imediat. Purtătorul de cuvânt al instituției, Brady McCarron, a confirmat doar că mandatul este clasificat.

Surse citate de publicația britanică au precizat că arestarea a avut loc în urma unei cereri de extrădare formulate de Regatul Unit.

Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) a anunțat că solicită extrădarea celor doi frați și a prezentat noile acuzații formulate împotriva acestora.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, este acuzat suplimentar de șapte infracțiuni de viol, trei infracțiuni de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, trei infracțiuni de agresiune soldată cu vătămări corporale și alte 19 infracțiuni legate de imagini indecente cu minori și pornografie extremă.

În cazul lui Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, noile acuzații includ o infracțiune de agresiune sexuală, două infracțiuni de viol și trei infracțiuni de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Potrivit CPS, faptele ar fi fost comise în perioada iulie 2010 – august 2017.

„Am decis să îi punem sub acuzare pe Andrew şi Tristan Tate pentru alte infracţiuni, inclusiv viol, organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale şi infracţiuni legate de imagini indecente cu un copil”, a declarat Malcolm McHaffie, șeful diviziei de infracțiuni speciale din cadrul CPS.

Acesta a precizat că noile acuzații au fost formulate după primirea unui dosar suplimentar de probe de la Poliția din Bedfordshire și că numărul presupuselor victime din acest dosar a ajuns la șapte.

În mai 2025, procurorii britanici au confirmat că Andrew și Tristan Tate vor fi judecați într-un alt dosar care cuprinde 21 de capete de acuzare pentru infracțiuni precum viol, trafic de persoane și vătămare corporală gravă. Faptele din acel dosar ar fi fost comise între 2012 și 2016.

În 2024, Poliția din Bedfordshire a obținut mandate europene de arestare pentru repatrierea celor doi din România, unde își aveau reședința și unde sunt, de asemenea, cercetați penal.

În România, Andrew și Tristan Tate au fost puși sub acuzare pentru trafic de persoane, viol și constituirea unui grup infracțional organizat, după arestarea lor din decembrie 2022. Cei doi au negat toate acuzațiile, iar procedurile au fost afectate de decizii privind nereguli juridice și procedurale.