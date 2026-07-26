Patru români au ajuns după gratii în Marea Britanie pentru o serie de spargeri comise în ansambluri rezidențiale noi. Aceștia ar fi pătruns în 449 de locuințe și ar fi furat echipamente evaluate la peste un milion de lire sterline, arată Ziarul românesc.

Ancheta, coordonată de poliția din Hertfordshire, a arătat că spargerile au fost comise în zece comitate din Marea Britanie, inclusiv în Hertfordshire.

Cei patru bărbați au acționat în special în ansambluri rezidențiale noi, alegând locuințe aproape finalizate sau pregătite pentru predarea către cumpărători.

Potrivit anchetatorilor, hoții spărgeau ferestrele pentru a pătrunde în case, de unde furau boilere, pompe de căldură, electrocasnice și alte echipamente deja montate.

Faptele au fost comise între ianuarie și octombrie 2025. În doar zece luni, cei patru au spart 449 de locuințe și au provocat prejudicii estimate la peste un milion de lire sterline.

Dezvoltatorii imobiliari au fost nevoiți să înlocuiască bunurile furate și să repare locuințele avariate. În mai multe cazuri, hoții au lăsat instalațiile distruse, cu țevi de gaz și apă tăiate sau expuse, ceea ce a creat riscuri de siguranță pentru viitorii proprietari.

„Acțiunile lor au afectat dezvoltatori și cumpărători care așteptau cu nerăbdare să se mute în noile lor locuințe. În multe cazuri, au creat și riscuri serioase de siguranță, lăsând conducte de gaz și apă expuse”, a transmis ofițerul care s-a ocupat de coordonarea investigației.

Investigația a implicat colaborarea dintre poliție, dezvoltatori imobiliari și alte structuri de ordine publică. După mai multe luni de verificări, anchetatorii au reușit să facă legătura dintre cei patru români și seria de spargeri.

În fața instanței St Albans Crown Court, toți și-au recunoscut vinovăția.

Instanța a pronunțat pedepse cu închisoarea pentru toți cei patru inculpați. Ilie Turcan, în vârstă de 26 de ani, a fost condamnat la patru ani și zece luni de închisoare, Tudor Ionaș, de 25 de ani, a primit patru ani și nouă luni, Dinis Cibotari, de 24 de ani, a fost condamnat la patru ani și două luni, iar Victor Borta, în vârstă de 19 ani, a primit o pedeapsă de trei ani și unsprezece luni de închisoare.