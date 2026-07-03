Cât contribuie românii la economia Marii Britanii. Raport

Cât contribuie românii la economia Marii Britanii. Peste 1,3 milioane de români dețin o formă de statut de ședere în Marea Britanie, potrivit unui raport lansat joi, 2 iulie, în Parlamentul Britanic de Advisory Council on Romanian Diaspora in the UK (ACORD UK) și Universitatea Bournemouth. Documentul analizează impactul comunității românești asupra economiei și societății britanice și evidențiază contribuțiile în domenii precum sănătatea, construcțiile, antreprenoriatul și plata taxelor.

Raportul intitulat „Contribuțiile diasporei românești la economia britanică și societatea britanică” a fost prezentat joi, 2 iulie 2026, în Parlamentul Britanic, în cadrul unui eveniment găzduit de Gareth Thomas MP, președintele Grupului Parlamentar pentru România (APPG for Romania).

La eveniment au participat ambasadorul Marii Britanii în România, Giles Portman, ambasadoarea României în Regatul Unit, Laura Popescu, consilierul de stat Ana-Maria Geană și consulul general al României la Londra, Robert Marin. În aceeași zi, raportul a fost prezentat și la Consulatul General al României din Londra, în prezența membrilor comunității românești.

Documentul, disponibil pe site-ul ACORD UK, arată că adulții născuți în România și Bulgaria au înregistrat cea mai ridicată rată de ocupare și activitate independentă din Anglia și Țara Galilor, respectiv 80,4%, potrivit datelor Recensământului din 2021.

Raportul citează date publicate de Fiscul britanic (HMRC), potrivit cărora cetățenii români angajați au plătit, numai în anul fiscal 2019/2020, aproximativ 2,399 miliarde de lire sterline sub formă de impozit pe venit și contribuții la asigurările sociale.

Autorii arată că suma reprezintă, cel mai probabil, o estimare conservatoare, întrucât nu include TVA-ul, taxele locale, contribuțiile achitate de angajatori, impozitul pe profit sau cheltuielile de consum realizate în economia britanică. În plus, raportul arată că salariul median lunar al românilor a crescut cu aproximativ 45% față de perioada analizată, iar datele nu includ contribuțiile fiscale ale celor care desfășoară activități independente sau lucrează ca persoane fizice autorizate.

„Migrația românească în Regatul Unit a fost frecvent discutată în principal prin prisma temerilor și stereotipurilor despre românii necalificați care vin să ia britanicilor locurile de muncă”, a declarat dr. Alina Dolea, Conf. Univ. Dr. în cadrul Universității Bournemouth, care a coordonat raportul de politici publice.

„Datele arată acum o realitate foarte diferită, aproape complet ignorată în discursul public din Marea Britanie: românii sunt o comunitate tânără și extrem de activă, care muncesc, plătesc taxe și impozite, deschid afaceri, asigură funcționarea serviciilor esențiale precum sănătate, transport, construcții și consolidează relația dintre Regatul Unit și România. Provocarea pentru factorii de decizie este să recunoască această contribuție în mare parte invizibilă și să elimine barierele care împiedică valorificarea deplină a competențelor și spiritului antreprenorial românesc în sprijinul creșterii economice.”

Raportul arată că românii reprezintă cel mai activ grup de migranți din Regatul Unit din punct de vedere economic.

Documentul contrazice percepția potrivit căreia românii desfășoară în principal activități manuale sau slab calificate și evidențiază dezvoltarea antreprenoriatului românesc în domenii precum robotica, inteligența artificială, tehnologia financiară (fintech), securitatea cibernetică, energia și companiile bazate pe cercetare.

Totodată, aproape 80% dintre persoanele născute în România și stabilite în Regatul Unit au între 20 și 49 de ani, ceea ce le transformă într-o resursă importantă pentru piața muncii britanică.

Raportul arată că numărul românilor angajați în NHS a crescut de peste două ori în ultimii ani, de la 3.098 în iunie 2016 la 6.575 în iunie 2025. Astfel, România ocupă locul al cincilea între statele Uniunii Europene în NHS England și locul al nouălea între toate naționalitățile non-britanice.

Românii activează în principal ca personal clinic, tehnicieni de laborator, radiologi, fizioterapeuți, farmaciști, asistenți medicali, moașe, personal tehnic auxiliar și medici.

Contribuția pe piața muncii este completată și de studenții români aflați în Regatul Unit, aproape 75% dintre aceștia fiind angajați, potrivit Recensământului din 2021.

Raportul evidențiază și contribuția românilor în sectorul construcțiilor.

Potrivit unei analize CITB citate în document, România reprezintă cea mai importantă sursă externă de forță de muncă în construcții pentru Regatul Unit, furnizând aproximativ 5% din totalul angajaților la nivel național și aproape 19% în Londra.

„Există o puternică poveste ce trebuie spusă despre modul în care românii construiesc, îmbogățesc și îngrijesc Marea Britanie, aspecte ce nu sunt niciodată cuprinse în statisticile și datele oficiale, și care adesea rămân invizibile. Putem înțelege amploarea acestor contribuții dacă ne întrebăm ce s-ar întâmpla dacă 100.000 de români ar pleca brusc din Marea Britanie. Impactul s-ar resimți imediat în construcții, sănătate, logistică, servicii publice, comerț local și în contribuții fiscale”, a adăugat dr. Dolea.

Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii în România, a declarat:

„Românii din întregul Regat consolidează zilnic legăturile dintre țările noastre prin munca lor, comunitățile pe care le formează și prezența lor culturală. Ei aduc competențe, energie și reziliență, îmbogățind în același timp structura socială și culturală a societății britanice moderne. Acum, pentru prima dată, avem dovezi solide și date concrete care ne permit să demonstrăm și să celebrăm această contribuție.”

La rândul său, Laura Popescu, ambasadoarea României în Regatul Unit, a afirmat:

„Timp de mulți ani, discuțiile despre migrație s-au concentrat adesea pe cifre. Această cercetare ne ajută să depășim percepțiile și să ajungem la o înțelegere mai bine fundamentată pe dovezi a rolului pe care românii îl joacă în societatea britanică... O mai bună înțelegere a comunităților conduce la politici mai bune, instituții mai puternice și societăți mai reziliente.”

Raportul recomandă îmbunătățirea colectării datelor privind forța de muncă și activitatea independentă, valorificarea mai eficientă a competențelor și calificărilor românilor, măsuri dedicate sectoarelor cu deficit de personal, consolidarea relațiilor economice dintre Regatul Unit și România și colaborarea mai strânsă cu organizațiile comunității românești.

Printre celelalte concluzii ale documentului se numără: