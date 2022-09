Bătaie între clanuri, în București. Petre Paraschiv, întâiul campion mondial al României la box, arestat după ce a înjunghiat o persoană

Incidentul s-a petrecut în București, în intersecția dintre Splaiul Unirii și Șoseaua Mihai Bravu, iar la încăierare au luate parte circa 17 persoane. Au fost distruse mai multe mașini, existând și multiple răniri.

Fostul campion Petre Paraschiv ar fi înjunghiat o persoană

Miercuri, Tribunalul Bucureşti a anunțat că procurorii au dispus urmărirea penală împotriva celor 17 persoane. 16 inculpați sunt acuzați de comiterea infracţiunilor de încăierare şi tulburare a ordinii şi liniştii publice, iar cel de-al 17-lea este acuzat de săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor, încăierare şi tulburare a ordinii şi liniştii publice.

„În dimineaţa zilei de 26.08.2022, în jurul orei 00.30, pe fondul unei stări conflictuale anterioare, membrii a două grupuri de aproximativ 11, respectiv 13 persoane, s-au întâlnit în municipiul Bucureşti, la intersecţia dintre Splaiul Unirii şi Şoseaua Mihai Bravu şi au participat la o încăierare în cadrul căreia s-au agresat reciproc folosind obiecte contondente şi arme albe (bâte, ţevi metalice, topoare, cuţite, macete), evenimentul soldându-se cu avarierea mai multor autovehicule aparţinând celor implicaţi, precum şi cum rănirea mai multor persoane din cele două grupuri.

Petre Paraschiv, traficant de heroină

Una dintre persoanele implicate a fost lovită cu un cuţit de o persoană din grupul advers, cu consecinţa unei plăgi toracice, care i-a pus viaţa în primejdie. Violenţele exercitate au tulburat ordinea şi liniştea publică, producând indignare şi teamă în rândul persoanelor care au asistat la încăierare”, a transmis Tribunalul București.

Bărbatul înjunghiat ar fi victima lui Petre Paraschiv, fostul campion la box al României. De altfel, acesta a mai fost arestat în 2019, când era acuzat de trafic de droguri, asta după ce anchetatorii au aflat că Paraschiv și gruparea lui făceau trafic cu heroină în zona centrală a Bucureștiului, conform Prosport.ro.

Bătaie între medici pe holurile Spitalului Județean de Urgență Buzău

În luna august, în secția de Chirurgie Plastică de la Spitalul Județean de Urgență Buzău, pacienții și personalul medical au fost martorii unui scandal iscat între doi medici. Doctorul Alexandru Mahovici, ce lucrează de șase ani la Spitalul Județean de Urgență Buzău, a încasat pumni și palme de la medicul Mihai Tache, unul dintre cei mai cunoscuți medici chirurgi esteticieni din Buzău.

Doctorul Mahovici a declarat că nu este prima dată când este agresat de cunoscutul medic chirurg, declarând că agresiunea fizică la care a fost supus nu reprezintă altceva decât o continuare a agresiunii psihice din ultimii ani.

„Eu sunt din Republica Moldova, facultatea am făcut-o la Chișinău, iar dânsul mă înjosește constant, că aia nu e facultate, că nu sunt un medic bun etc. Mă hărțuiește de câțiva ani, am ajuns să vin la serviciu cu frica în sân din pricina dânsului. Am consultat în policlinică un pacient cu lipoame (n.a. noduli benigni formați sub piele). L-am programat pentru operație. N-am avut atunci informația că pacientul are și alte probleme medicale și că nu poate fi operat. Nu știu de unde, dar doctorul Tache avea această informație. M-a făcut bou, prost, iar apoi chiar m-a lovit”, a declarat Alexandru Mahovici.

Reacția managerului Spitalului Județean

Claudiu Damian, managerul Spitalului Județean, a recunoscut că a aflat despre acest incident din presă. Mai mult, el a spus că doctorul Mahovici ar fi trebuit să-i comunice printr-o plângere scrisă că a fost agresat.

„Corect ar fi fost ca dr. Mahovici să-mi fi comunicat că a fost agresat, să-mi fi făcut o plângere scrisă. Imediat după ce am citit articolul l-am sunat pe doctorul Tache, mi-a spus că a fost doar o îmbrânceală, nu că ar fi lovit cu pumnul. Oricum ne autosesizăm, iar cazul va ajunge în Comisia de Disciplină ”, a declarat managerul Spitalului Județean.