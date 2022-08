Bătaie între medici pe holurile Spitalului Județean de Urgență Buzău. Pacienții, martori la un scandal de maidan

Doctorul Alexandru Mahovici, ce lucrează de șase ani la Spitalul Județean de Urgență Buzău a fost luat la pumni și palme de către doctorul Mihai Tache, unul dintre cei mai recunoscuți medici chirurgi esteticieni din Buzău.

Incidentul s-a derulat pe secția de Chirurgie Plastică, unde ambii doctori profesează.

Doctorul Mahovici a declarat că nu este prima dată când este agresat de către cunoscutul medic chirurg. El a declarat că agresiunea fizică la care a fost supus nu reprezintă altceva decât o continuare a agresiunii psihice din ultimii ani.

Mahovici: „Nu e prima dată când mă lovește”

„(…) Eu sunt din Republica Moldova, facultatea am făcut-o la Chișinău, iar dânsul mă înjosește constant, că aia nu e facultate, că nu sunt un medic bun etc. Mă hărțuiește de câțiva ani, am ajuns să vin la serviciu cu frica în sân din pricina dânsului”, a declarat doctorul Alexandru Mahovici.

Apropiații lui susțin că este o persoană foarte modestă și încearcă să ajute pe orice persoană care apelează la el. Medicul a mărturisit că tot scandalul ar fi început după un consult în policlinică la un pacient, pe care l-a programat ulterior pentru operație.

„Am consultat în policlinică un pacient cu lipoame (nr. noduli benigni formați sub piele). L-am programat pentru operație. N-am avut atunci informația că pacientul are și alte probleme medicale și că nu poate fi operat. Nu știu de unde, dar doctorul Tache avea această informație. M-a făcut bou, prost, iar apoi chiar m-a lovit”, a mai spus medicul.

Doctorul Tache i-a făcut plângere la Colegiul Medicilor pentru repetate erori medicale, în contextul în care el nu a fost sancționat, încă, de Comisia de Disciplină pentru comportamentul agresiv de care a dat dovadă.

Managerul Spitalului Județean, Claudiu Damian, a recunoscut că a aflat despre acest incident din presă. Mai mult, el a spus că doctorul Mahovici ar fi trebuit să-i comunice că a fost agresat printr-o plângere scrisă.

„Corect ar fi fost ca dr. Mahovici să-mi fi comunicat că a fost agresat, să-mi fi făcut o plângere scrisă. Imediat după ce am citit articolul l-am sunat pe doctorul Tache, mi-a spus că a fost doar o îmbrânceală, nu că ar fi lovit cu pumnul. Oricum ne autosesizăm, iar cazul va ajunge în Comisia de Disciplină ”, a conchis managerul Spitalului Județean, potrivit buzoienii.ro.