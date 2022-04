Bătaie ca pe maidan în fotbalul cu pretenții din România. Haosul a fost potolit, cu greu, de forțele de ordine

„U” Cluj și Unirea Slobozia s-au întâlnit sâmbătă dup-amiază într-o partidă din paly-off-ul Ligii a 2-a. Oaspeții s-au impus cu scorul de 2-1, iar gazdele au ratat șansa de-a urca pe primul loc al clasamentului.

Oficialii și jucătorii s-au războit la vestiare după fluierul final

„U” Cluj rămâne pe locul 3 în play-off cu un total de 54 de puncte, două sub Hermannstadt și 3 sub Petrolul. Ploieștenii au un meci în minus față de rivalele la promovare.

La final, ambele tabere au fost implicate într-o bătaie generală ce a avut loc la vestiare. Arbitrul Viorel Flueran a fost înconjurat de mai mulți fotbaliști ai lui U Cluj, imediat după final. Apoi, toții fotbaliștii au plecat în fugă spre vestiare, acolo unde izbucnise un scandal, conform gsp.ro.

În încăierarea generală au fost implicați și jucători, dar și oficiali ai celor două echipe. Forțele de ordine au intervenit pentru a domoli spiritele încinse.

„Eu nu am fost în zona conflictului. Nu știu ce s-a întâmplat. Cartonașe roșii? Eram în vestiar, chiar nu știu. Vă dați seama, există frustrare atunci când pierzi. Vedeți, jucătorii mei poate au auzit și ei anumite lucruri. Se vorbesc multe în fotbal. Eu încerc să fac cât pot. Le-am zis, dacă vor să promoveze, o pot face doar pe teren”, a declarat Erik Lincar, antrenorul clujenilor.

„Ceea ce s-a întâmplat după meci e dezamăgitor”

„Nu mi se pare deloc normal ce s-a întâmplat la final. Am luat pumni, eu, antrenor al echipei, am luat pumni de la jucătorii echipei adverse, în acel meleu. E un lucru grav, e un meci de fotbal. Am câștigat pe final, dar nu mi se pare normal ce s-a întâmplat la final.

La fotbal, în repriza a doua au fost mult mai buni decât noi. Ceea ce s-a întâmplat după meci e dezamăgitor. E final de play-off, au fost meciuri tensionate. Ei au un obiectiv major, iar lumea ne consideră foarte slabi pe noi. Cred că a deranjat victoria noastră de azi. Sunt îngrijorat”, a spus și Adrian Mihalcea, antrenorul celor de la Slobozia.