Clubul englez de fotbal Bristol City a oficializat transferul fundașului român Lisav Eissat. Jucătorul a semnat vineri un angajament valabil pentru următoarele patru sezoane. Mutarea din liga a doua engleză, Championship, s-a realizat pentru o sumă de transfer care a rămas confidențială, conform anunțului publicat pe site-ul oficial al grupării din Albion.

La vârsta de 21 de ani, fotbalistul român oferă o flexibilitate tactică importantă noii sale echipe, având capacitatea de a evolua cu succes atât în zona centrală a defensivei, cât și în flancul stâng. El reprezintă a cincea achiziție perfectată în această perioadă de mercato de către tehnicianul lui Bristol City, Michael Skubala.

Managerul formației engleze s-a arătat extrem de încântat de această nouă mutare și a subliniat calitățile tânărului apărător.

„E îmbucurător că ne întărim apărarea, mai ales cu un jucător care poate evolua pe mai multe poziţii. Experienţa în fotbalul englez îi va prinde bine”, a comentat Skubala.

Deși este foarte tânăr, fundașul a reușit deja să facă pasul spre prima reprezentativă a țării noastre. Eissat a bifat debutul sub tricolor în luna octombrie a anului 2025 și a reușit să strângă patru selecții până în prezent în palmaresul său internațional.

În ceea ce privește parcursul de la nivelul echipelor de club, el s-a format în cadrul academiei celor de la Maccabi Haifa. Românul a rămas legat de această echipă pe parcursul carierei sale, cu o singură excepție notabilă: stagiunea 2024-2025, perioadă în care a fost trimis sub formă de împrumut la Hapoel Hadera pentru a acumula minute și experiență în meciurile oficiale.

Noul component al defensivei celor de la Bristol City s-a arătat extrem de motivat de această nouă provocare din cariera sa profesională și speră să se adapteze rapid la rigorile și ritmul din Championship.

„Aştept cu nerăbdare să încep. Am urmărit Championship şi Premier League şi îmi place intensitatea şi stilul de joc, care este şi stilul meu. Sunt un fundaş agresiv, rapid şi pregătit să se implice. Sunt gata să day totul pentru club”, a declarat internaţionalul român.

Noua echipă a fotbalistului nostru își propune obiective îndrăznețe pentru noul campionat, după ce în stagiunea precedentă din Championship, Bristol City a terminat competiția pe poziția a 12-a în clasament.