Lumea fotbalului este în stare de șoc după vestea decesului fulgerător al unui tânăr internațional. Jayden Adams, mijlocașul central în vârstă de doar 25 de ani care a reprezentat Africa de Sud la Cupa Mondială din 2026, s-a stins din viață în cursul dimineții de sâmbătă, 11 iulie.

Vestea care a cutremurat fanii și apropiații a fost confirmată oficial de către Brendine Johnson, mentorul fotbalistului, într-un dialog purtat cu publicația Soccer Laduma.

Dispariția prematură a sportivului a lăsat în urmă o durere greu de扛egalat, mai ales că nimic nu prevestea o asemenea turnură a evenimentelor. Mentorul său a subliniat că întreaga familie trece prin clipe cumplite și are nevoie de liniște în aceste momente delicate.

„Da, vă pot spune că a murit. Nimeni nu se aștepta la asta. În acest moment, lucrurile sunt încă dificile, știu. Familia nu ar vrea să fie contactată chiar acum, nu ar putea răspunde nimănui. Această moarte i-a sfâșiat pe toți, m-am întors chiar acum de la Cupa Mondială. Am avut o conversație cu el joi, tipul era foarte optimist. În acest moment, nici măcar nu am cuvinte de spus, dar cerem să se respecte intimitatea familiei”, a declarat Brendine Johnson.

Conform primelor informații provenite din surse locale din Africa de Sud, se speculează că fotbalistul s-ar fi sinucis în propria locuință. Cu toate acestea, ipoteza nu a fost încă validată în mod oficial de autorități.

Tragedia este cu atât mai surprinzătoare cu cât Jayden Adams se afla în plină ascensiune profesională și abia se întorsese de la turneul final de peste Ocean. Mijlocașul fusese un om de bază pentru naționala țării sale în faza grupelor de la CM 2026.

Fotbalistul bifase prezențe în toate cele trei confruntări din grupă ale selecționatei Bafana Bafana. El a jucat 61 de minute în duelul cu Mexic, încheiat cu scorul de 0-2, a evoluat 45 de minute în remiza cu Cehia, scor 1-1, și a prins ultimele 10 minute în victoria la limită în fața Coreei de Sud, scor 1-0. Ulterior, în meciul din optimile de finală pierdut în fața Canadei cu 0-1, Adams a rămas pe banca de rezerve.

Ultima apariție a naționalei sud-africane la turneul mondial avusese loc pe data de 28 iunie, cu doar 13 zile înainte ca fotbalistul să fie găsit fără suflare.

Jayden Adams fusese format de clubul Stellenbosch, iar la începutul anului 2025 reușise un transfer important la formația Mamelodi Sundowns. Reacțiile din partea organizațiilor sportive nu au întârziat să apară, iar Uniunea Fotbaliștilor Sud-Africani de Fotbal a emis un comunicat oficial, preluat și de publicația britanică The Sun.

„SAFPU este devastată de trecerea în neființă a mijlocașului echipelor Mamelodi Sundowns și Bafana Bafana, Jayden Adams. Jayden reprezentase recent Africa de Sud la Cupa Mondială FIFA 2026, purtând speranțele națiunii cu mândrie, curaj și distincție. Decesul său este o pierdere incomensurabilă pentru familia sa, coechipieri, cluburi, comunitatea fotbalistică și țară în general.

Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei Adams, Mamelodi Sundowns, Stellenbosch FC, Bafana Bafana și tuturor celor care l-au cunoscut. Fotbalul sud-african a pierdut un jucător talentat și un tânăr care încă avea atât de multe de oferit. Fie ca sufletul lui să se odihnească în pace veșnică”, a transmis sindicatul jucătorilor.