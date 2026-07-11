Naționala Spaniei a obținut biletul pentru semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din 2026. Campioana europeană en titre a reușit să învingă reprezentativa Belgiei cu scorul de 2-1 (1-1), într-o partidă plină de dramatism disputată pe Los Angeles Stadium. Confruntarea a avut loc în cadrul sferturilor de finală ale turneului mondial găzduit în parteneriat de Statele Unite, Mexic și Canada.

Selecționerul spaniol Luis De la Fuente a demonstrat încă o dată că are inspirație. Golul care a adus victoria ibericilor a fost înscris de Mikel Merino în minutul 88, la doar două minute după ce fusese trimis pe gazon. Scorul fusese deschis de Fabian Ruiz în minutul 30, în timp ce pentru reprezentativa numită la Roja a urmat un moment de neatenție defensivă, fructificat de Charles De Ketelaere în minutul 41. În faza următoare a competiției, Spania se va duela cu Franța, chiar pe data de 14 iulie, de ziua națională a francezilor, pe stadionul din Dallas.

Echipa Spaniei a controlat ritmul general al confruntării de pe Los Angeles Stadium, însă s-a lovit de o organizare defensivă extrem de exactă din partea selecționatei conduse de Rudi Garcia. Pe lângă evoluția tactică, soarta partidei a fost influențată și de problemele medicale din tabăra Belgiei. Schimbările de plan au început încă de la încălzire, când Tielemans s-a accidentat, adăugându-se pe lista indisponibililor unde se afla deja Amadou Onana. Ulterior, în repriza a doua, portarul titular Thibaut Courtois a fost și el schimbat din motive medicale.

Prima ocazie importantă a meciului a fost semnată de Lamine Yamal în minutul 21, când fotbalistul a expediat un șut de la aproximativ 18 metri, mingea trecând pe lângă spațiul porții. Presiunea spaniolă s-a concretizat în minutul 30. Pedro Porro a trimis o centrare precisă, Dani Olmo a reluat spre buturi, iar după respingerea lui Courtois, Fabian Ruiz a fost pe poziție și a împins mingea în plasă.

Yamal a continuat să fie periculos și a mai irosit două șanse importante într-un interval scurt. Mai întâi, Courtois a intervenit salvator la o lovitură liberă executată de la 18 metri în minutul 35, pentru ca cinci minute mai târziu, tânărul star al Barcelonei să trimită mingea doar în plasa laterală.

Contrar cursului jocului, naționala Belgiei a reușit să egaleze înainte de pauză, în minutul 41. Castagne a oferit o centrare excelentă în careu, iar De Ketelaere a anticipat mișcarea lui Cubarsi, înscriind cu o lovitură de cap plasată perfect.

Această reușită a reprezentat primul gol încasat de defensiva Spaniei la actuala ediție a Cupei Mondiale din America de Nord. În ciuda acestui gol primit, portarul iberic Unai Simon a atins borna de 650 de minute fără gol încasat, performanță prin care își extinde recordul absolut pe care îl deținea deja în istoria Cupei Mondiale.

Partea a doua a confruntării a început cu o nouă fază notabilă a lui Yamal în minutul 52, blocat în ultimul moment de Mechele, într-un moment în care belgienii arătau o dorință mai mare de atac. Trei minute mai târziu, De Cuyper a semnat o acțiune ofensivă prelungită pentru echipa lui Rudi Garcia, însă șutul său a nimerit doar plasa laterală.

Portarul Thibaut Courtois a ieșit din nou în evidență în minutele 61 și 62, când a blocat succesiv execuțiile trimise de Yamal și Oyarzabal. Din păcate pentru tabăra belgiană, goalkeeperul s-a accidentat la una dintre faze și a fost nevoit să părăsească terenul cu ochii în lacrimi, fiind înlocuit de Senne Lammens.

Deznodământul partidei s-a scris în minutul 88, când fanii se pregăteau deja pentru prelungiri. Pau Cubarsi a urcat în atac și a expediat un șut puternic de la aproape 25 de metri. Portarul de rezervă al belgienilor, legitimat la Manchester United, a respins balonul în față, iar Merino a urmărit faza ideal și a trimis mingea în poartă, aducând victoria echipei sale, printr-un scenariu similar cu cel din meciul împotriva Portugaliei.

În minutele de prelungire, selecționata numită diavolii roșii nu a mai avut forța să pericliteze poarta adversă. Tot selecționata La Roja a fost mai aproape de a-și majora avantajul în minutul 90+7, prin Cucurella, al cărui șut de la 22 de metri a fost reținut de Lammens.

Cele două reprezentative s-au mai întâlnit în faza sferturilor de finală ale unui Campionat Mondial în anul 1986. La acea vreme, Belgia a obținut calificarea după loviturile de departajare, cu scorul de 5-4. Ulterior, în 1990, Spania a reușit să învingă Belgia cu scorul de 2-1 în faza grupelor.

Meciul a avut o semnificație specială și pentru mijlocașul Kevin De Bruyne. Ajuns la vârsta de 35 de ani, fotbalistul a bifat partida cu numărul 124 în tricoul echipei naționale a Belgiei, ocupând poziția a șasea în topul tuturor timpurilor pentru țara sa. În totalul celor 18 meciuri jucate de el la turneele finale de Cupă Mondială, De Bruyne a strâns trei goluri și patru pase decisive.

Prin acest succes din Statele Unite, Spania se califică pentru a treia oară în semifinalele unei Cupei Mondiale. Precedentele performanțe de acest gen au fost înregistrate în 1950, în Brazilia, și în 2010, când ibericii au reușit să câștige marele trofeu în Africa de Sud.

Spania - Belgia 2-1 (1-1) Au marcat: Fabian Ruiz (30), Mikel Merino (88), respectiv Charles De Ketelaere (41). Los Angeles, Los Angeles Stadium: 70.492 spectatori.

Spania: 23. Unai Simon - 12. Pedro Porro, 22. Pau Cubarsi, 14. Aymeric Laporte, 24. Marc Cucurella - 16. Rodri (căpitan), 8. Fabian Ruiz (20. Pedri, 55) - 19. Lamine Yamal, 10. Dani Olmo (6. Mikel Merino, 86), 15. Alejandro Baena (7. Ferran Torres, 55) - 21. Mikel Oyarzabal (17. Nico Williams, 79). Selecţioner: Luis De la Fuente. Rezerve neutilizate: 1. David Raya, 13. Joan Garcia - 2. Marc Pubill, 3. Alejandro Grimaldo, 4. Eric Garcia, 5. Marcos Llorente, 9. Gavi, 18. Martin Zubimendi, 11. Yeremy Pino, 25. Victor Munoz, 26. Borja Iglesias.

Belgia: 1. Thibaut Courtois (12. Senne Lammens, 71) - 21. Timothy Castagne, 25. Nathan Ngoy, 4. Brandon Mechele, 5. Maxim De Cuyper (18. Joaquin Seys, 60) - 23. Nicolas Raskin, 20. Hans Vanaken (9. Romelu Lukaku, 60) - 11. Jeremy Doku, 7. Kevin De Bruyne (căpitan; 22. Alexis Saelemaekers, 86), 10. Leandro Trossard (6. Axel Witsel, 60) - 17. Charles De Ketelaere. Selecţioner: Rudi Garcia. Rezerve neutilizate: 13. Mike Penders - 3. Arthur Theate, 15. Thomas Meunier, 16. Koni De Winter, 19. Diego Moreira, 14. Dodi Lukebakio, 26. Matias Fernandez-Pardo.

Arbitru principal: Michael Oliver; arbitri asistenţi: Stuart Burt, James Mainwaring (toţi din Anglia); al patrulea oficial: Ramon Abatti (Brazilia); arbitru asistent de rezervă: Rafael Alves (Brazilia). Arbitru video: Jarred Gillett (Anglia); arbitri asistenţi video: Ivan Bebek (Croaţia), Joe Dickerson (SUA); arbitru video de rezervă: Mahmoud Ashour (Egipt); arbitru asistent video de rezervă: Antonio Garcia (Uruguay). Cartonaşe galbene acordate în timpul meciului: Cubarsi (43), De Bruyne (85), Laporte (90+3), Witsel (90+5).