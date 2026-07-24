Hollywood Walk of Fame, promoția 2027. Ce vedete vor avea propriile stele

Pedro Pascal, Lisa Kudrow, Idris Elba, Kate Hudson și trupa Linkin Park se numără printre personalitățile selectate pentru promoția 2027 a Hollywood Walk of Fame. Lista a fost anunțată deCamera de Comerț de la Hollywood, după alegerea laureaților din sute de nominalizări venite din cinematografie, televiziune, muzică, teatru, radio și divertisment sportiv.

Anunțul oficial a fost făcut în cadrul unui eveniment organizat la Funko Hollywood, unde actrițele Ming-Na Wen și Sheila E. au prezentat numele celor care vor primi câte o stea pe celebrul bulevard. Selecția a fost realizată de comitetul Hollywood Walk of Fame și aprobată de Consiliul Director al Camerei de Comerț de la Hollywood.

În categoria dedicată cinematografiei au fost selectați Cheech & Chong, Idris Elba, Sam Elliott, Kate Hudson, Delroy Lindo, Sam Rockwell și Ted Sarandos. Pe listă se află și Dakota și Elle Fanning, care vor beneficia de o ceremonie dublă.

Cele două actrițe vor deveni primele surori care își inaugurează stelele împreună în cadrul aceluiași eveniment organizat pe Hollywood Walk of Fame.

Dakota Fanning și-a început cariera încă din copilărie și a devenit cunoscută prin producții precum „Eu sunt Sam”, „Războiul lumilor” și seria „Saga Amurg”. Elle Fanning a jucat, printre altele, în filmele „Maleficent”, „The Neon Demon” și în serialul „The Great”.

Pedro Pascal se numără printre vedetele care vor primi o stea pentru activitatea în televiziune.

Actorul a devenit unul dintre cele mai cunoscute nume de la Hollywood prin rolurile interpretate în producții precum „The Last of Us”, „The Mandalorian” și „Game of Thrones”.

În aceeași categorie a fost selectată și Lisa Kudrow, cunoscută în special pentru rolul Phoebe Buffay din serialul „Friends”.

Lista laureaților din televiziune îi mai include pe David Alan Grier, Bill Lawrence, Adam Scott, Jeff Probst, Keke Palmer și Raven-Symoné.

Categoria muzicală reunește artiști și formații din genuri și generații diferite. Trupa Linkin Park va primi o stea pe Hollywood Walk of Fame, alături de The Smashing Pumpkins și Ramones.

Pe lista laureaților se mai află Karol G, David Guetta, Lil Wayne, Sia, Grandmaster Flash și compozitorul Marc Shaiman. Cântărețul de muzică country Waylon Jennings va fi recompensat postum.

Pentru categoria teatru și reprezentații live au fost selectați comediantul Jo Koy, artista Nicole Scherzinger și balerinul italian Roberto Bolle. Nicole Scherzinger este cunoscută atât pentru cariera muzicală, cât și pentru activitatea sa în spectacole de teatru.

Jo Koy a devenit cunoscut prin show-urile sale de stand-up și prin spectacolele susținute în fața unui public internațional. La categoria divertisment sportiv a fost ales pilotul Jimmie Johnson, iar Lenard „Charlamagne tha God” McKelvey va primi o stea pentru activitatea în radio.

Comitetul de selecție a analizat sute de nominalizări înainte de stabilirea listei finale.

Peter Roth, președintele comitetului, a arătat că laureații au influențat publicul din întreaga lume prin activitatea și contribuțiile lor artistice.

Selecția comitetului a fost ulterior validată de Consiliul Director al Camerei de Comerț de la Hollywood.

Pentru ca o personalitate să fie luată în calcul, nominalizarea trebuie făcută cu acordul acesteia. Persoana selectată trebuie, de asemenea, să accepte participarea la ceremonia de inaugurare.

Datele la care vor fi inaugurate noile stele nu au fost stabilite. Selectarea în promoția 2027 nu înseamnă că toate ceremoniile vor avea loc în același an. Fiecare laureat are la dispoziție doi ani de la momentul selecției pentru a programa evenimentul.

În cazul în care ceremonia nu este organizată în acest interval, selecția poate expira. Evenimentele sunt anunțate, de regulă, cu aproximativ zece zile înainte pe site-ul oficial al Hollywood Walk of Fame.

Hollywood Walk of Fame este administrat de Camera de Comerț de la Hollywood în numele orașului Los Angeles, iar anual sunt organizate aproximativ 24 de ceremonii de inaugurare.