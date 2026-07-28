Suri, fiica lui Tom Cruise, renunță la numele tatălui său

Suri, fiica lui Tom Cruise și a actriței Katie Holmes, ar fi renunțat la numele de familie al tatălui său. Tânăra, în vârstă de 20 de ani, apare în documente sub numele Suri Noelle, preluând al doilea prenume al mamei sale, potrivit informațiilor publicate de Page Six.

Suri este studentă în anul al III-lea la Universitatea Carnegie Mellon din Pittsburgh. Ea a folosit numele Suri Noelle și la absolvirea liceului, iar aceeași formulă apare în registrele electorale din statul Pennsylvania consultate de cele două publicații.

Tom Cruise și Katie Holmes au divorțat în 2012, după șase ani de căsătorie. Fiica celor doi a fost prezentată publicului într-un material amplu publicat de revista „Vanity Fair”, însoțit de fotografii realizate de Annie Leibovitz.

Potrivit informațiilor apărute de-a lungul timpului, Suri nu ar mai avea o relație apropiată cu tatăl său. Tom Cruise și fiica lui nu au mai fost surprinși împreună în public de la divorțul din 2012.

Actorul nu a participat nici la ceremonia de absolvire a liceului la care a fost prezentă Suri.

Tom Cruise se numără printre actorii emblematici ai cinematografiei americane, iar notorietatea sa a crescut puternic la sfârșitul anilor ’90. Seria „Misiune Imposibilă” i-a adus o mare parte din recunoașterea internațională.

Actorul este cunoscut și pentru cascadoriile periculoase realizate în filme, multe dintre acestea fiind executate chiar de el.

Ultimul film menționat în care a jucat este Top Gun: Maverick, lansat în 2022. Tom Cruise a fost nominalizat de trei ori la Premiile Oscar pentru rolurile din Born on the Fourth of July, în 1989, Jerry Maguire, în 1996, și Magnolia, în 1999.

Deși nu a câștigat niciunul dintre aceste trofee, actorul a primit mai multe premii Globul de Aur de-a lungul carierei. Ulterior, Cruise a decis să returneze trei dintre premiile primite, pe fondul controverselor apărute în jurul Asociației Jurnaliștilor de la Hollywood.

Viața personală a lui Tom Cruise a fost marcată de mai multe controverse. Actorul s-a exprimat critic la adresa psihiatriei și a tratamentelor antidepresive. El este și un susținător al Bisericii Scientologice, o mișcare religioasă construită în jurul conceptului de „audiere” spirituală a vieților anterioare.

Scientologia este descrisă drept un cult religios ezoteric, creat în 1952 de scriitorul de literatură SF L. Ron Hubbard. Legătura actorului cu această mișcare a fost indicată și drept unul dintre motivele pentru care relația sa cu studiourile Paramount s-a deteriorat.

Tom Cruise a fost căsătorit cu Katie Holmes, însă aceasta nu a fost singura căsnicie a actorului. El a mai fost căsătorit cu actrița Mimi Rogers timp de aproape trei ani, dar și cu Nicole Kidman, mariaj care a durat aproape 11 ani.

Actorul, în vârstă de 64 de ani, nu este căsătorit în prezent.

Suri nu este primul copil al unei vedete care decide să nu mai folosească numele de familie al tatălui, pe fondul unei relații distante. O situație asemănătoare a apărut și în cazul lui Vivienne, fiica cea mică a Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt.

După divorțul părinților, tânăra ar fi decis să renunțe la numele de familie al tatălui său. Vivienne, care a împlinit 18 ani, a depus și o cerere oficială în acest sens.